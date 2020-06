Il vino italiano è un buon rimedio contro il Covid-19? Il caso Italian Wine Brand

Il buon vino italiano ancora una volta si dimostra di essere in grado di superare anche le crisi più tremende e inattese. È quanto è successo con Italian Wine Brand (IWB).

Negli ultimi tre mesi di Borsa, quelli che hanno visto l’esplosione della pandemia, il titolo ha avuto una performance doppia rispetto al mercato italiano. IWB, infatti, ha guadagnato il 20% a fronte di un +10% dell’indice di Piazza Affari.

Se si allunga l’orizzonte temporale a 1 anno, 3 anni o 5 anni, la situazione non cambia. Come si vede dalla tabella, infatti, il rendimento del titolo è stato di gran lunga superiore a qualunque riferimento si possa considerare.

Italian Wine Brand Indice riferimento Indice italiano 1 anno 30.1%/30.1% -17.8%/-19.2% -2.3%-/4.7% 3 anni 54.4%/44.8% -11.3%/-16.2% -1.0%/-9.9% 5 anni 70.5%/56.9% 0.2%/-9.6% -4.0%/-36.9%

Come si spiega questo andamento così eccellente soprattutto in un periodo di crisi?

A differenza delle aspettative di vendita sul 2020 di tante società vinicole italiane, IWB mantiene prospettive positive, forte della mancata penalizzazione dal blocco del canale Horeca da marzo (NB secondo un rapporto Mediobanca nel settore Horeca il 63,5% delle aziende prevede di subire nel 2020 un calo delle vendite, con una flessione superiore al 10% per il 41,2% degli imprenditori), in quanto marginale per il suo business, e dall’aver puntato sulle vendite dirette che, con i consumi di vino domestici in aumento, non ha subito gli effetti dell’emergenza sanitaria.

Le ottime prospettive del vino italiano trovano riscontro anche nelle raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio Buy, comprare subito, e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%.

Dove è diretto il vino italiano secondo l’analisi grafica e previsionale?

Italian Wine Brands (MIL:IWB) ha chiuso la seduta del 5 giugno in ribasso dell’1,89% rispetto alla seduta precedente a quota 15,55€.

La proiezione in corso è rialzista e al momento le quotazioni sono lanciate verso il II° obiettivo di prezzo in area 17,103€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 20,3€ (III° obiettivo di prezzo). Si sono, quindi, i presupposti per un potenziale rialzo di oltre il 30%.

Segnali negativi si avrebbero solo con chiusure settimanali inferiori a 13.9€.

