Il risotto è forse il vero artefice dell’unità nazionale. Si tratta, infatti, di un piatto che unisce il Nord, il Centro e il Sud. Come ci unisce tutti quanti noi italiani? Semplicemente grazie alle sue diverse preparazioni.

Al Nord abbondano i funghi porcini, porri e salsiccia e zafferano. Al Sud, naturalmente i frutti di mare e i pesci in generale. In Centro, un po’ e un po’.

Piatto invernale per eccellenza, il risotto richiede un accompagnamento particolare per il vino. Noi di ProiezionidiBorsa non è la prima volta che consigliamo abbinamenti tra pietanze e vino. Qui, infatti, possiamo trovare dei validissimi consigli per un abbinamento da urlo tra la pizza e il vino. Oggi però parliamo di risotto: ecco il vino ideale per un risotto cremoso e gustoso.

Risotto ai funghi porcini o con carne

Quando ci troviamo di fronte ad un risotto ai funghi porcini o con carne, è necessario capire che ci serve un vino rosso. Tuttavia, verranno delusi coloro che amano il vino rosso corposo. Con un risotto, il vino rosso corposo e molto tannico risulterebbe una scelta completamente sbagliata.

Il risotto è delicato, gentile, un vino tannico ne distruggerebbe tutti i sapori. Dobbiamo quindi andare verso una scelta di vino rosso elegante e gentile: Pinot nero o Mazermino.

Risotto di verdure o pesce

Discorso diverso per quanto riguarda il risotto di verdure o pesce. Potremmo optare sempre per un vino rosso con poco corpo e poco alcolico. Anche rosé andrebbe bene, ma per andare sul sicuro Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo un bianco.

Fresco, sentori di erba tagliata, agrumi (pompelmo, limone) e frutti bianchi (pera, pesca). Stiamo parlando naturalmente del Sauvignon, vitigno francese ma anche molto diffuso in Italia, specialmente in Veneto. La vulgata popolare racconta che il vero sentore del Sauvignon è la pipì di gatto, ma sfido chiunque ad averla annusata a dovere. Ecco il vino ideale per un risotto cremoso e gustoso.