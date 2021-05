Finalmente adesso anche la Francia si riapre dopo l’ultimo confinamento ed ecco un bellissimo percorso turistico da fare. Uno dei luoghi più affascinanti della Francia del Centro Nord è la regione della Loira. Storicamente una regione di vini deliziosi e di castelli bellissimi.

Dal 2000 questa zona è considerata Patrimonio mondiale dell’UNESCO e comprende due regioni, 4 dipartimenti e un parco regionale. L’attrazione principale come abbiamo già detto è sicuramente la visita dei castelli che sono circa 300. Si contano infatti anche torri, fortezze e palazzi ex residenze reali.

Ecco il viaggio più fantastico e misterioso da fare in Francia visitando i fiabeschi castelli della Loira

In pochi giorni si possono già visitare i castelli più conosciuti, anche se si consiglia almeno una settimana per approfittarne al massimo. Alla scoperta dei luoghi sconosciuti della Loira ci ritroveremo sulle tracce del nostro Paese. Infatti, questi castelli sfarzosi e di un’eleganza rara furono costruiti secondo il modello italiano.

Furono principalmente edificati per conto della dinastia reale dei Valois fra il 1400 e il 1500. Meta obbligatoria quindi per il castello di Blois, di Chambord, di Amboise e di Chenonceau. Oltre alla loro caratteristica bellezza gotica rinascimentale, molti di questi conservano dei segreti fra le loro mura. O almeno delle curiosità che non tutti conoscono. Molti dei castelli hanno delle leggende di fantasmi e spiriti che lo abitano, di vecchi re e condottieri che hanno deciso le sorti della Francia.

Percorsi particolari e visite enogastronomiche nella val della Loira

I castelli che ci ricordano l’Italia sono sicuramente quello di Amboise dove si trova la tomba di Leonardo da Vinci. Ebbene sì il grande genio e artista italiano ebbe la sua residenza dai reali di Francia. Lavorava al loro servizio ed era finanziato dal re Francesco I che lo considera primo “pittore ed ingegnere del re”. Nel castello di Amboise Leonardo si spense il 2 maggio 1519.

Per quanto riguarda le bellezze naturali, non scordiamoci i meravigliosi giardini dei castelli di Chambord. La riserva naturale regionale può essere esplorata sia a piedi ma ancora meglio in bicicletta. Si possono percorrere 900 km di piste ciclabili per il viaggio più fantastico e misterioso da fare in Francia visitando i fiabeschi castelli della Loira.

Non scordiamoci di gustare i buonissimi vini della regione accompagnati da un classico tagliere tradizionale di formaggi. Il Vouvray o lo Chinon sono i vini favoriti della zona.