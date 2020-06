“Il più bel viaggio è quello che non è stato ancora fatto”. Una frase di Loick Peyron che la dice lunga su quanto le aspettative la facciano da padrone, quando si è alle prese con la scelta della prossima meta vacanziera. Forse mai come quest’anno così difficile. Bisognerà infatti contemperare tante di quelle esigenze, che per far tornare i bilanci familiari si richiederà una sorta di gran consiglio. Ma con un po’ di buon senso e un occhio alle tasche, si riuscirà comunque egregiamente nell’intento. Vediamo quindi dove gli italiani potranno vivere il viaggio più bello a minor costo di questa estate.

Le perle dei mari del sud Italia

L’attenzione congiunta ai budget di spesa e agli standards di sicurezza sanitaria, indirizzano verso la riscoperta delle mete di casa nostra. Tra le spiagge da sempre più gettonate per l’imbattibile rapporto qualità prezzo: Sicilia, Campania e Puglia. Avendo cura di selezionare alcune location, piuttosto di altre, si avrà la possibilità di spuntare buoni prezzi anche in periodi di particolare punta e calura estiva.

Stando alle analisi effettuate da Holidu, il noto motore di ricerca per case vacanza, la Sicilia risulta molto più economica della Sardegna. La Sicilia offre infatti sistemazioni molto vantaggiose, con prezzi concorrenziali anche nei periodi più ricercati dell’anno. Si pensi a Sciacca con il suo coloratissimo borgo marinaro, ma anche a Gioiosa Marea dove è possibilissimo avventurarsi anche in pieno agosto.

Il viaggio più bello e a minor costo di questa estate

Cambiando scenario, ma restando sempre al sud, che dire poi di risalire verso Punta Campanella, con la sua area marina protetta, fino a Capo Miseno? La Campania è qui tutto un susseguirsi di insenature, spiagge, grotte e falesie che non possono che incantare la vista dei viaggiatori. Di pari attrattiva le piccole spiagge incastonate di Vico Equense, perle di rara bellezza, che prendono la forma d’incantevoli calette. E poi Positano e la costiera amalfitana fino a Vietri. E ancora più giù località come Salerno, Agropoli, l’area archeologica di Paestum e poi le spiagge del nocchiero di Enea, Palinuro da incanto. E una volta avvinti, non resterà che continuare questo incantesimo dei sensi, con il sapore dei piatti tipici.

A dirla con Checco Zalone: “benvenuti al sud!”