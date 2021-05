Mangiare un buon piatto non vuol dire solamente soddisfare il proprio appetito e vivere un’esperienza gustativa. Del resto sono anche altre le parti del nostro corpo ad essere attivamente partecipi quando mangiamo. In primis la memoria. Basti pensare infatti alla capacità che molte ricette hanno di farci ricordare avvenimenti e sensazioni che, per un motivo o per un altro, pensavamo di aver dimenticato. Ed è proprio per questo incredibile talento che alcuni piatti mostrano, che in tanti vogliono imparare a cucinarli a dovere. E noi non a caso tra poco sveleremo il vero segreto per una pasta cacio e pepe senza grumi e cremosa proprio come quella dell’osteria.

Un’esperienza romana

Come dicevamo dunque i piatti riescono a raccontare moltissimo. Anche della città e della cultura che rappresentano. La cacio e pepe ad esempio, come anche la carbonara, è uno dei piatti più importanti della tradizione romana, e per questo la si può trovare in qualsiasi osteria presente nella capitale. I turisti di tutta Italia infatti la amano moltissimo. E non è un caso se una volta rientrati da Roma sono in molti a tentare di eseguire questa ricetta che, a prima vista, potrebbe sembrare molto semplice. Eppure si tratta di un piatto insidioso che, seppur rimane possibile da cucinare, prevede alcuni passaggi delicati. Vediamo quali. Ecco dunque il vero segreto per una pasta cacio e pepe senza grumi e cremosa proprio come quella dell’osteria.

A metà cottura

Come ben sappiamo si tratta di un primo piatto che presenta solamente tre ingredienti. Per chi fosse interessato alla ricetta lasciamo qui l’articolo di approfondimento. Per quanto possa apparire semplice però esistono delle insidie, legate soprattutto alla compattezza della crema derivante dal pecorino. In particolare relative alla possibile formazione di grumi che, inevitabilmente, andranno a provocare dei problemi al composto. Vediamo quindi come evitarli. Innanzitutto la prima cosa da fare sarà sciogliere il pecorino in acqua. Assicuriamoci che questo ingrediente si sciolga del tutto, senza preoccuparci almeno in questo passaggio dell’eccessiva densità o appunto della formazione di grumi. Nel frattempo mettiamo a cuocere la pasta e, molto importante, scoliamola al dente.

Addirittura quattro o cinque minuti in anticipo rispetto a ciò che ci dice la scatola. Trasferiamola nella padella in cui precedentemente abbiamo messo a rosolare olio e pepe e, quindi, andiamo a mescolare il tutto per bene. Solamente a questo punto aggiungiamo anche la crema di pecorino, seguita da tre bicchieri di acqua di cottura. Mescoliamo costantemente e con attenzione assicurandoci sempre che la fiamma sia moto bassa e, con pazienza, continuiamo ad amalgamare. Seguendo questa esatta sequenza e portando pazienza, tutti i possibili grumi o impurità della crema magicamente andranno via rendendo il composto denso e cremoso al punto giusto. Ecco quindi svelato il vero segreto per una pasta cacio e pepe senza grumi e cremosa proprio come quella dell’osteria.