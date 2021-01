L’hanno recentemente inserito tra le specialità più saporite e cucinate della terra. Anche se, indirettamente, facendo da condimento a lasagne e tagliatelle. Il classico e sempre straordinario ragù alla bolognese è ingrediente base di due piatti della nostra cucina che fanno parte dell’Olimpo delle tavole internazionali. Il ragù è da sempre uno dei condimenti preferiti degli italiani e uno dei sistemi per far mangiare pasta e carne ai nostri bambini. Offrendo loro un pasto quasi completo. Ma, esiste il vero segreto del sugo più amato dagli italiani? Forse sì, e, lo sveliamo in questo articolo dei nostri Esperti di cucina.

La ricetta originale

Il vero segreto del sugo più amato degli italiani trova le sue radici in Emilia-Romagna, in questa ricetta, che proponiamo per 5 porzioni:

370 grammi di macinato di manzo;

270 grammi di macinato di lombo di maiale;

160 grammi di pancetta macinata;

400 grammi di passata di pomodoro;

due cucchiai di concentrato di pomodoro;

una cipolla;

tre quarti di bicchiere di vino bianco secco;

una carota;

una costa di sedano;

olio extravergine di oliva;

un bicchiere di latte intero;

una noce di burro;

sale e pepe.

La preparazione

Premettiamo, prima di mettere sui fornelli questa meraviglia della cucina italiana, che la ricetta originale ha un suo copyright, addirittura registrato presso la Camera di Commercio di Bologna. Però, all’interno della stessa regione di origine, può vantare qualche variante, come ad esempio l’utilizzo del vino rosso al posto del bianco. Vediamo, comunque la preparazione nel suo iter originale;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

laviamo e tagliamo a pezzettini la carota, la cipolla e il sedano, deponendoli in una pentola capiente con la quale prepareremo il soffritto, assieme all’olio;

inseriamo il macinato di maiale e manzo, “pestandolo” con un cucchiaio di legno e lasciandolo cuocere per una decina di minuti, a fuoco medio, fino all’asciugatura della carne;

aggiungiamo il vino, facendo sfumare con fiamma alta, badando bene che non ne rimanga traccia per non alterare i gusti presenti;

inseriamo quindi la passata e il concentrato di pomodoro, facendo bollire e, possibilmente trasferendo la pentola sulla fiamma più bassa;

facciamo cuocere col coperchio per almeno tre ore, mescolando e controllando il sugo continuamente, aggiungendo eventualmente dell’acqua. Solo, a fine cottura, inseriamo il latte, regolando anche di sale e pepe.

Attenzione che uno degli ingredienti della ricetta è anche una vera miniera di calcio, come spieghiamo nell’articolo di approfondimento.

Approfondimento

La usiamo per i sughi ma questa verdura ha più calcio del latte per le nostre ossa