L’inverno continua inesorabile la sua corsa a colpi di influenze e temperature rigide, costringendoci a coprirci sempre molto bene prima di uscire.

Certo, se un’adeguata stratificazione appare come la soluzione più logica per contrastare il freddo, il rischio è quello di apparire eccessivamente gonfie.

L’obiettivo è studiare un outfit confortevole e caldo, ma che al tempo stesso valorizzi la silhouette, anziché appesantirla.

Ecco perché abbiamo pensato ad alcuni consigli di stile, perfetti a tutte le età, per affrontare con eleganza e praticità la stagione in corso.

Abbiamo già parlato di questo capo di tendenza reso iconico dalla principessa Diana e suggerito le strepitosi occasioni di cui approfittare durante i saldi.

Inoltre, il vero must dell’inverno sono questi comodi pantaloni che snelliscono fianchi e gambe oltre a slanciare la figura, naturalmente se ben abbinati, scopriamo di che modello si tratta.

Pantaloni senza tempo e senza età

Non stiamo parlando di pantaloni in maglia o in velluto, ma di un indumento estremamente versatile e apprezzato, che non manca mai nell’armadio.

Un capo che, tuttavia, viene spesso penalizzato, in quanto associato erroneamente alla sola stagione estiva.

Stiamo parlando dei jeans bianchi, compagni di aperitivi estivi o cene all’aria aperta.

A patto di scegliere il giusto modello, riescono a valorizzare la figura, mascherandone i difetti, almeno quanto i colleghi neri.

Il vero must dell’inverno sono questi comodi pantaloni che snelliscono fianchi e gambe oltre a slanciare la figura

Ad esempio, basta privilegiare pantaloni dalla scampanatura accentuata per indossare poi tacchi che ci rendano slanciate.

Relativamente alla questione fianchi e gambe, evitiamo la vita bassa e puntiamo invece sul modello mom fit, meno aderente rispetto al classico skinny.

Insomma, l’intuizione è meno azzardata del previsto, l’importante è scegliere il modello più conforme al proprio fisico e fare tesoro di questi consigli.

Scegliere capi dai colori caldi

Se in estate il pallore dei pantaloni è bilanciato dall’abbronzatura, nei mesi freddi è il resto dell’outfit a doverlo scaldare.

A tal proposito, calza a pennello l’intera gamma dei beige e nocciola, fino al capo principe della stagione: il cappotto cammello.

Il nero

Parlando di complementarietà cromatica del bianco, il primo abbinamento che verrebbe in mente gioca sul contrasto con il nero.

Attenzione, però, a calibrare le due nuance, entrambi forti: meglio puntare su un classico cappotto nero lungo e o blazer anni Settanta.

Le scarpe

La scelta dei pantaloni bianchi ci permette di sbizzarrirci anche con le calzature, più di quanto potremmo immaginare.

Se lo stivaletto con tacco rimane l’ideale per guadagnare qualche centimetro in altezza, facciamo spazio anche alle scarpe basse.

Largo a eleganti mocassini, ma anche a sneakers in camoscio: perfette per svecchiare il look e apparire più giovanili.