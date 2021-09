L’iPhone 13 è appena uscito e ha già conquistato tantissimi appassionati dei prodotti di casa Apple. Il nuovo melafonino è un concentrato di tecnologia che può essere utilizzato sia come dispositivo per lo svago sia, in maniera molto produttiva, come strumento di lavoro. Apple ha messo a punto una nuova tecnologia per il suo processore, che rende iPhone 13 uno dei più potenti smartphone di sempre.

Grazie a queste caratteristiche e non solo, molti Lettori potrebbero aver deciso di acquistare questo ultimissimo nuovo modello. Gli appassionati Apple sanno bene, però, che gli smartphone della mela hanno delle potenzialità incredibili anche quando sono un po’ datati. Se si è deciso di comprare il nuovo modello, il vecchio iPhone nel cassetto può essere sfruttato con intelligenza per risparmiare soldi, dedicandolo ad alcuni possibili utilizzi in casa.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Trucchi utili per la casa e non solo

Anche i modelli più vecchi di iPhone hanno, di norma, delle buone fotocamere. Non riuscire a sfruttarle sarebbe un peccato. Per fortuna, sull’App Store è possibile trovare tante applicazioni di terze parti che possono trasformare il vecchio melafonino in una perfetta videocamera di sorveglianza. Basta scaricare l’applicazione desiderata e seguire le procedure di configurazione guidate.

A quel punto è sufficiente montare il vecchio iPhone in un posto strategico della casa, possibilmente vicino a una presa di corrente per tenerlo sempre alimentato. Le versioni di iOS richieste di norma non vanno più indietro della 8: questo requisito è perfetto per la compatibilità con i vecchi modelli.

La maneggevolezza e la nitidezza dello schermo di un iPhone lo rendono perfetto da regalare ai più piccoli, anche se ormai un po’ vecchio, per essere utilizzato come punto d’accesso per i servizi di streaming. Netflix, YouTube, Disney plus: i bambini potranno vedere ciò che preferiscono e sarà molto meglio fare loro maneggiare un cellulare che era ormai da buttare rispetto a uno ultimo modello.

Il vecchio iPhone nel cassetto può essere sfruttato con intelligenza per risparmiare soldi

Allo stesso modo, si può utilizzare il vecchio iPhone come lettore MP3. I modelli di qualche anno fa hanno ancora il Jack cuffie, a differenza di quelli più moderni. E con la connettività Wi-Fi e 3G, sono dei perfetti mini-hub multimediali per usare Spotify, Apple Music o la memoria interna del cellulare come libreria musicale.

L’aspetto multimediale è interessante anche considerando il vecchio iPhone come un lettore di e-book. Basterà utilizzare l’app del Kindle di Amazon per avere accesso ha una vera e propria biblioteca multimediale con milioni di libri a portata di dito.

Infine, i vecchi iPhone sono anche dei perfetti elettrodomestici per la smart home. Ci sono alcune App che permettono di trasformare il melafonino in un orologio digitale da tenere sulla scrivania. Ma, per i più smanettoni, diventa il perfetto centro di controllo per la casa multimediale e gli accessori HomeKit compatibili con iOS.