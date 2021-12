Si avvicinano le grandi feste di fine anno e in tanti vanno a rispolverare i classici abiti che non passano mai di moda. È certamente utile avere un capo di colore scuro che si possa indossare ad ogni occasione. Tuttavia, avere nell’album dei ricordi foto che immortalano con lo stesso abito alle varie occasioni, potrebbe non incontrare il favore di molte donne. Se si desidera dare un tocco nuovo al tubino o al vestito senza utilizzare ago e filo, basterà far leva su alcuni dettagli che possono davvero fare la differenza. Il vecchio e anonimo abito nero nell’armadio sembrerà uscito dalla boutique lussuosa con questi 2 eleganti accessori.

Come salvare il portafogli grazie a tante idee sfiziose

Il periodo delle feste natalizie è un momento dell’anno in cui spesso si sperimentano tempi più lenti e adatti alla cura di sé. C’è chi si dedica a trattamenti estetici fai-da-te in casa, oppure chi si diverte in cucina ai fornelli. C’è anche chi comincia a fare le prove d’abito per il cenone o per le occasioni celebrative e approfitta a fare il cambio di stagione. In quest’ottica, chi ama il riciclo creativo, potrebbe servirsi degli indumenti che non utilizza più per arredare casa. In approfondimento precedente abbiamo spiegato come utilizzare i vecchi maglioni per creare dei paralumi di grande design. Oppure, come rinnovare dei cappotti ormai datati con delle semplici variazioni.

Dall’armadio potrebbe spuntare il solito vestito nero, ancora di salvataggio in moltissime occasioni formali. Peccato che anche quest’anno non si abbia voglia di indossarlo per l’ennesima volta e con lo stesso stile. Come fare per rinnovarlo e renderlo subito attuale? Fortunatamente esistono delle soluzioni di grande effetto che possono dare nuova vita a quello che sembrava un abito destinato al baule in cantina.

Il vecchio e anonimo abito nero nell’armadio sembrerà uscito dalla boutique lussuosa con questi 2 eleganti accessori

A Capodanno lustrini e accessori scintillanti sono sempre ben graditi per vivere con spensierata allegria l’ingresso nel nuovo anno. Per dare luce al proprio abito nero o blu allora, un accessorio di grande stile potrebbe essere il colletto gioiello. Si tratta di accessori che fanno un po’ le veci della classica collana ma che possono essere davvero d’effetto. Questo accessorio si adatta molto bene agli abiti con scollatura jewel o halter, ma si può adattare facilmente in base allo stile. Un ulteriore accessorio che farà brillare come delle star è sicuramente la cintura gioiello. Con questo dettaglio c’è davvero da divertirsi in molti modi. Si potrebbe pensare ad una cintura stretta girovita che richiami uno stile imperiale, oppure ad un accessorio che scenda morbido sul bacino. Abbinando in modo adeguato al taglio dell’abito questi due accessori, si potrà ottenere uno stile davvero originale e lussuoso senza spendere molto.

