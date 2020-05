L’economia nazionale italiana non è fatta solo di compravendita di oggetti nuovi ma un ruolo di primo piano lo riveste anche il valore della compravendita di oggetti usati. Secondo BVA Doxa che ha espletato un sondaggio per Subito, piattaforma leader nella compravendita, in Italia nel 2019 si è speso 24 miliardi di euro per gli oggetti usati.

Parliamo dell’1,3% del PIL italiano, in crescita rispetto a 5 anni fa. Un grosso aiuto viene proprio dall’online che copre il 45% del fatturato generato.

Quanti italiani comprano e vendono

Sono circa 21 milioni gli italiani che fanno compravendita di oggetti usati. L’economia del riuso ha una penetrazione nel tessuto sociale della Lombardia , del Lazio e della Campania. Ad essere interessati a fare acquisti con l’usato sono le giovani famiglie, la generazione Z e i 55enni/64enni.

Come vanno gli affari

Quando si ha un oggetto e non si sa cosa farsene lo si mette in vendita sperando in un acquirente. Comprare e vendere usato è un gesto semplice, immediato, alla portata di tutti. Chi ha venduto oggetti usati ha guadagnato in media 1087 euro all’anno.

L’online aiuta

Nella crescita dell’economia dell’usato, l’online riveste un ruolo di primaria importanza. Principalmente sulle piattaforme dedicate si comprano prodotti di arredamento e casalinghi, libri, riviste, abbigliamento, accessori.

Il risvolto ambientale

Rivolgersi a questo mercato rientra tra i comportamenti sostenibili più diffusi. Fanno meglio la raccolta differenziata, l’acquisto di lampadine a LED e di prodotti a km 0. Ciò dimostra come l’economia dell’usato è una scelta sostenibile e un modo per dare valore alle cose anche se utilizzate.

Comprare l’usato per fare l’affare

Uno dei motivi che spinge a comprare un prodotto usato è l’opportunità di fare l’affare. Una volta usato l’oggetto acquistato non lo si rivende ma lo si regala. L’economia dell’usato negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria evoluzione continua e i numeri lo testimoniano: il valore della compravendita di oggetti usati cresce.