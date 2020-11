La pandemia del coronavirus non accenna a fermarsi. Perciò il Governo sta valutando quali misure mettere in campo per garantire un sereno Natale. Purtroppo, le ricadute sono soprattutto economiche. Vediamo infatti il valore complessivo di pranzi e cenoni natalizi in casa e fuori.

Rivedere le abitudini per Natale

Coldiretti ha calcolato che limitando gli incontri conviviali a tavola si mettono a rischio 5 miliardi di euro. Gli italiani nel 2019 hanno speso queste cifre per imbandire le tradizionali maxi tavolate natalizie. Ma i danni all’economia sono anche altri.

Lo scorso anno, durante il periodo delle feste, 10 milioni di italiani si sono spostati per raggiungere parenti, amici o fare vacanze. Il turismo nel periodo natalizio ha un effetto economico non indifferente. Infatti la stima è di una spesa di circa 4,1 miliardi tra strutture impegnate nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, nello shopping e nei souvenir.

Addio alle maxi tavolate

Il Governo in questi giorni sta studiando la strategia da adottare. Il primo passo è di raccomandare di non fare maxi tavolate. Secondo Coldiretti in media gli italiani tra pranzi e cenoni si siedono in nove a tavola per brindare.

Il Governo, invece, punta a limitare le presenze. La riduzione dei commensali, provocherà un taglio nei consumi di 70 milioni di chili tra pandori e panettoni. Inoltre verranno meno 74 milioni di bottiglie di spumante e 6 milioni di chili tra cotechini e zamponi.

Colpo di grazia ai consumi alimentari

Con una situazione del genere, gli italiani saranno costretti ad un Natale veramente speciale. Ma nel senso opposto. Il crollo delle spese di fine anno a tavola e sotto l’albero rischia di dare il colpo di grazia ai consumi alimentari.

Coldiretti non vede nulla di buono all’orizzonte. Come abbiamo rilevato, il valore complessivo di pranzi e cenoni natalizi in casa e fuori, incide non poco sull’intera economia italiana. Gli italiani sono in apprensione, al Natale non si rinuncia per nessuna ragione al mondo.