Tutti quanti abbiamo aspettato con trepidazione l’uscita del vaccino in maniera da poter vivere di nuovo una vita serena. In Italia la vaccinazione è iniziata e ha interessato particolarmente le categorie più deboli. Si parla, in particolare, del personale medico ma anche delle persone anziane o malate.

Ma secondo nuove evidenze per alcune di queste persone sarebbe consigliabile non fare il vaccino, in quanto le controindicazioni potrebbero metterli a rischio.

Scopriamo allora subito perché il vaccino contro il coronavirus potrebbe non essere adatto ai più anziani.

Persone a rischio

Tutti quanti sappiamo quanto sia importante tutelare il personale medico facendogli il vaccino il prima possibile. Queste persone, infatti, sono deputate ad aiutarci a combattere questa pandemia che ci ha così provato.

Pochi però pensano ai secondi a cui verrà fatto il vaccino, ossia le persone anziane e malate. Questo è un errore, in quanto proprio questa ultima categoria ha sofferto profondamente a causa del Covid. Mentre, infatti, l’età media delle persone che hanno contratto la malattia è di 40 anni, quella dei morti è di 80.

Proprio questo fattore ha spinto il Governo a spingere per una campagna di vaccinazione indirizzata agli anziani. Purtroppo, però, nuove evidenze sembrano suggerire che la cura potrebbe essere peggiore del male.

Vaccino e rischi

A seguito delle vaccinazioni in Norvegia gli esperti hanno notato che i vaccini potrebbero avere dei pesanti effetti collaterali sui più anziani.

Durante la prima fase di vaccinazione, infatti, 28 persone hanno accusato degli effetti collaterali, e di questi più di dieci persone sono morte.

Gli esperti, inoltre, hanno notato che queste persone avevano più di 80 anni. Per questo motivo la Norvegia ha cambiato le proprie regole di vaccinazione, lasciando ai propri medici la scelta di vaccinare o meno.

Detto questo, abbiamo capito perché il vaccino contro il coronavirus potrebbe non essere adatto per queste persone.