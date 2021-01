Fare le trecce ai capelli ha numerosissimi vantaggi. Per esempio, sono ottime per coprire i capelli sporchi e per rendere in capelli ondulati anche senza piastra. Non dimentichiamo che le trecce sono anche adatte per quando si fa sport o per tenere sporcizia e batteri lontani dalla faccia durante la notte.

Se intrecciare i capelli di qualcun altro è abbastanza semplice, farlo sui propri può essere difficile. Seguendo i trucchi giusti, però, scopriremo che in realtà il procedimento è molto semplice. E perché rinunciare a una bellissima treccia? Oggi, gli Esperti di beauty di ProiezionidiBorsa spiegheranno passo a passo il tutorial facilissimo per realizzare in 5 minuti una treccia spettacolare.

Come fare la dutch braid

In questo altro articolo è stato spiegato come fare la french braid. Oggi, invece, andremo a realizzare la dutch braid. Questa è una variante più curata e appariscente della classica french braid. Il procedimento è comunque semplicissimo. Bastano infatti 5 minuti per realizzare una treccia perfetta.

Prima di iniziare spazzoliamo bene i capelli in modo da eliminare tutti i nodi. Partiamo dalla parte alta della testa e prendiamo 3 ciocche di grandezza uguale. Iniziamo a intrecciarle facendo passare le ciocche una sotto l’altra. È importantissimo farle passare sotto e non sopra alla ciocca centrale: solo così la treccia verrà in rilievo. Come per la french braid, man a mano che intrecciamo aggiungiamo alle ciocche laterali dei ciuffi dal lato della testa. In questo modo la treccia rimarrà attaccata alla testa e non risulterà molle.

I tocchi finali

Andiamo avanti con il tutorial facilissimo per realizzare in 5 minuti una treccia spettacolare. Procediamo ad intrecciare i capelli in questo modo fino ad arrivare alla nuca. Da qui intrecciamo i capelli normalmente e chiudiamo la treccia con un elastico.

A questo punto bisogna armarsi di un vecchio spazzolino (pulito!) e del gel per capelli. Mettiamo del gel sulle setole dello spazzolino e pettiniamo verso la treccia tutti quei capelli ribelli che fanno effetto disordinato. Se ne abbiamo bisogno, possiamo utilizzare delle forcine per assicurare sotto la treccia eventuali ciocche non a posto.