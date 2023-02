Il tuo gatto ti odia? Ecco gli atteggiamenti per capirlo che forse non hai mai notato

Non sempre tutti riescono a capire il proprio animale domestico. In particolare modo, se non comprendi il tuo gatto osserva questi suoi atteggiamenti, perché vorrebbero dire che non è molto affezionato a te.

Avere un animale domestico in casa propria è veramente meraviglioso. In questo caso, infatti, si parla di avere un amico fedele e leale accanto per tutto il giorno. Accudire il proprio animale e comprenderlo, poi, è davvero la cosa più importante per creare un rapporto stretto e profondo con il proprio amico a quattro zampe. Se hai un cane, per esempio, dovresti conoscere il significato dei suoi gesti per capirlo al meglio. Se hai un gatto, poi, la cosa si fa ancora più complessa. È importante, infatti, che tu legga bene i suoi comportamenti per conoscerlo in maniera profonda.

Scopri se il tuo gatto ti odia analizzando questi comportamenti a cui forse non hai mai fatto caso

Il tuo gatto ha un modo tutto suo di esprimersi. E per capirlo e creare un rapporto di fiducia, dovresti sapere interpretare i suoi gesti. Dovresti riuscire a capire, infatti, quando è felice e si sente a suo agio con te. O, al contrario, dovresti anche essere capace di leggere dei comportamenti particolari che hanno un significato negativo. Ci sono degli atteggiamenti del gatto, infatti, che purtroppo non portano buone notizie. Se il tuo animale a quattro zampe si comporta in un certo modo, potrebbe voler dire che non gli piaci per niente.

Ecco i comportamenti che ti fanno capire che al tuo gatto non piaci proprio per nulla

Per capire se il tuo gatto non si trova a tuo agio con te, ci sono diversi atteggiamenti che puoi notare. Per esempio, dovresti assolutamente guardare la posizione della sua coda. Infatti, se la coda del tuo amico peloso è spesso bassa e quasi parallela al pavimento, allora vuol dire che non si trova molto bene con te. La coda in su o rilassata significa che il gatto è rilassato e, se non ha questa posizione, allora potrebbe voler dire che si sente nel modo opposto. Ovviamente, un altro modo per capirlo è se soffia quando ci avviciniamo a lui, sia che sia mentre dorme, mentre mangia o mentre semplicemente passeggia per casa.

Il tuo gatto ti odia? Ecco cosa dovresti guardare per capire se la situazione è davvero questa

Altra situazione da guardare è il comportamento del gatto quando vai nella sua stessa stanza. Se il tuo felino non si fa mai vedere da te, allora il messaggio è forte e chiaro. Dunque, se ogni tanto ti sei chiesto: “il tuo gatto ti odia?”, questi atteggiamenti potrebbero essere la risposta per comprenderlo.