I nostri adorati gatti a volte sembrano davvero magici: bastano le loro fusa per migliorarci la giornata. In Russia, però, vive un micio che sarebbe addirittura in grado di esaudire i desideri. O almeno così sostiene la sua padrona. Anche il tuo gatto potrebbe valere fino a 110 mila euro se ha questo superpotere.

Vincent, il gatto magico che esaudisce i desideri

Tutti conoscono la storia della lampada di Aladino. Il genio che vi era intrappolato poteva esaudire tre desideri. In Russia, più precisamente a Novosibirsk, vive una donna chiamata Elena. È convinta che lo stesso superpotere appartenga al suo gatto! Il micio in questione si chiama I-Level Vincent, per gli amici Vincent o Vinsik. È uno Scottish Fold di nove anni. La padrona si sarebbe accorta che il suo gatto era speciale nel 2011. All’epoca aveva necessità di acquistare un appartamento. L’avrebbe chiesto scherzosamente al suo gatto, mentre lo accarezzava. Poco tempo dopo, si era ritrovata in possesso dell’appartamento dei suoi sogni.

Elena ha fatto ricorso ai superpoteri di Vincent altre due volte: la prima per comprare un altro appartamento per la sua famiglia, la seconda per procurarsi una macchina nuova. Secondo la signora russa, non è un caso che il gatto sia magico: avrebbe ereditato le sue speciali caratteristiche dalla mamma. Questa era una gatta nera di nome Octaviante Lolita, che secondo Elena sembrava proprio una strega. Anche il tuo gatto potrebbe valere fino a 100 mila euro se ha questo superpotere. Ma perché?

Il micio in vendita per 110 mila euro

È da qualche tempo che Vincent non esaudisce più i desideri della padrona. Elena si è quindi convinta che il gatto sia in grado di garantire solo l’avveramento di tre sogni per ogni padrone. È dunque giunto il momento di condividere il suo dono con una nuova, fortunata famiglia. Non gratuitamente, però: Elena ha pubblicato un annuncio su internet, mettendo in vendita Vincent per ben 110 mila euro. La cifra ti sembra esagerata? Puoi anche scegliere di limitarti ad accarezzare il gatto, sperando ti porti comunque un colpo di fortuna. Ti costerà “solo” 21 euro.

Qual è il segreto di Vincent? Magia nera, semplice superstizione o una vera e propria truffa? Il micio non è il primo felino russo a cui vengono attribuiti superpoteri. Baun, un personaggio delle fiabe tradizionali russe, si dice fosse in grado di guarire qualsiasi malattia grazie ai suoi miagolii. Insomma, la prossima volta che hai un sogno irrealizzabile, prova ad accarezzare il tuo animale domestico: magari lo esaudirà. Il tuo gatto potrebbe valere fino a 110 mila euro se ha questo superpotere. Ma d’altronde, lo venderesti mai?

