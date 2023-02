Il tuo cane è mancino o destro: ecco il motivo per cui è importante saperlo

Secondo un recente studio oltre il 74 % dei cani ha una zampa dominante. Capire se il nostro cane sia destro o mancino, però, non è una mera curiosità ma potrebbe spiegare alcuni comportamenti.

I cani e noi umani abbiamo molti aspetti in comune. Abbiamo dei cibi preferiti, abbiamo dei timori così come delle antipatie. Addirittura potremmo avere diverse affinità con le diverse razze a seconda del nostro segno zodiacale. Pochi sapranno però che i nostri amici a quattro zampe possono essere destri o mancini.

Il tuo cane è mancino o destro: ecco cosa ha scoperto uno studio inglese

Uno studio inglese del 2021 ha rilevato un dato molto interessante. Su un campione di 17.901 cani, il 60 % delle femmine era destro mentre negli esemplari maschi la percentuale scendeva al 56 %. Una percentuale decisamente inferiore rispetto a quella dei destrimani umani. I fattori che sembrerebbero influire sull’uso di una zampa preferita sarebbero il genere e l’età dei cani. Infatti, sempre secondo quanto rilevato dai ricercatori, le femmine userebbero maggiormente la zampa destra. Ci sarebbero più ambienti e mancini invece di genere maschile. Allo stesso modo, i cani in età più avanzata tendevano ad usare la zampa destra. La percentuale dei mancini tendeva ad essere superiore fra i cani più giovani.

Come capire se è mancino

Il procedimento è molto semplice ma va ripetuto più volte per avere una risposta certa. Si può osservare il cane mentre scende le scale e fare caso con quale zampa procede. In alternativa si può far sedere il nostro Fido e chiedergli di darci la zampa. La prova del nove sarà un ultimo esperimento. Prendiamo un rotolo di carta asciugamano finito e mettiamo all’interno nel centro qualche croccantino. Il cane dovrà usare una zampa per tenere ferme il rotolo. Questa sarà la zampa dominante. Occorre precisare che c’è una forte bilateralità nei cani. Sono soliti, cioè, usare entrambe le zampe.

Perché è importante capire se il nostro cane è mancino

Citiamo anche un altro studio del 2018 dell’Università di Belfast, sebbene sia su scala più ridotta perché prende in esame un campione di 32 cani. Secondo la ricerca, i cani “mancini” che quindi tendono ad essere dominanti nell’emisfero destro, mostrano risposte di paura più forti rispetto ai destri. I macini sarebbero più ansiosi. Uno studio precedente dell’Università di Adelaide evidenzierebbe come i cani mancini potrebbero esser più aggressivi od ostili nei confronti degli estranei.

I test dei ricercatori australiani sono stati effettuati su 75 cani di razze anche molto mansuete come i Labrador o i Golden Retriver. I punteggi nei test dell’aggressività verso gli sconosciuti hanno dato punteggio più alti nei cani mancini. Quindi se notiamo qualche atteggiamento ostile nei confronti di chi non è parte del nucleo familiare potrebbe dipendere dall’emisfero più utilizzato. Ovviamente questi ultimi test hanno necessità di essere avvallati o smentiti da indagini più ampie. Teniamo sempre a precisare che il veterinario sarà darci i giusti consigli in caso di aggressività accentuata.

Può essere comunque interessante comprendere se il tuo cane è mancino o destro.