Il computer ci ha reso la vita facile. Ci permette infatti di scrivere pagine e pagine di parole velocemente e ovunque. Capita spesso però di trovarsi davanti a un problema. La nostra tastiera, infatti, non ha pulsanti per le à, è, ì, ò e ù maiuscole. Purtroppo però capita spesso di dover usare queste vocali. Come fare? Per fortuna esiste il trucco veloce per scrivere le maiuscole accentate al computer che pochi conoscono.

Le opzioni più comuni

Per fortuna non è impossibile scrivere le maiuscole accentate. Esistono infatti diversi modi per farlo. Il più comune è forse il copia-incolla. Questa opzione è però molto scomoda. Bisogna infatti cercare la lettera online, o su documenti già scritti, e copiarla ogni volta che ci serve. Un altro modo per scrivere questa lettera è quello di cercarla tra i simboli. I principali programmi di scrittura al computer hanno infatti una sezione dedicata ai simboli. Questa è spesso segnalata dal simbolo Ω. Anche questo metodo è però molto scomodo. Ogni volta bisogna infatti scorrere tra i simboli per trovare quello giusto. Ecco perché è importante imparare il trucco veloce per scrivere le maiuscole accentate al computer che pochi conoscono.

Come scrivere le vocali maiuscole accentate in poche mosse

Il segreto sta nelle cosiddette scorciatoie. Queste combinazioni di tasti permettono infatti di ottenere simboli e lettere senza dover fare lunghe ricerche. Le combinazioni sono quindi molto utili quando si sta scrivendo un testo al computer. Assistono infatti la nostra creatività perché ci permettono di evitare scomode interruzioni. Una volta imparate a memoria le principali combinazioni tutto diventa più semplice. Per fortuna esistono delle combinazioni specifiche per ogni lettera accentata maiuscola. Se la È è la più ricercata, è però importante anche conoscere le scorciatoie per le altre lettere.

Ma quali sono? Per la À bisogna premere ALT+0192. Se si vuole la È bisogna tenere premuto ALT+ 212. Per la Ì la scorciatoia è ALT+222. Per la Ò serve digitare ALT +227. Infine per la Ù la combinazione è ALT+0217.