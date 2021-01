Fare le pulizie di casa è un dovere che per molti si trasforma in una sofferenza. Per facilitare l’arduo compito esistono dei piccoli trucchi che permetteranno di velocizzare il lavoro.

Usi alternativi della pastiglie della lavastoviglie

In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa andranno alla scoperta degli incredibili usi alternativi delle pastiglie della lavastoviglie.

Tutti sanno che il detersivo è il miglior alleato per avere stoviglie sempre pulite e profumate. Ma in pochi conoscono questi incredibili usi alternativi.

Le pastiglie della lavastoviglie saranno davvero il trucco sorprendente per risparmiare tempo e fatica sulle pulizie di casa.

Pulire la griglia del forno

Grazie alle pastiglie si potranno pulire velocemente le superfici incrostate del forno e le griglie.

Per procedere nella pulizia mettere una pastiglia in una ciotola con dell’acqua tiepida. E lasciarla sciogliere completamente.

Dopo avere tolto la griglia, bisognerà immergere una spugna nell’acqua con il detersivo. E passarla nel forno e sulle griglie.

Una volta pulito asciugare tutto accuratamente.

Candeggiare il bucato

La pastiglia avrà un effetto sorprendente anche contro le macchie gialle che appaiono sulle magliette bianche. Aggiungendo la pastiglia al bucato gli aloni gialli spariranno. E le magliette torneranno come nuove.

Lo stesso si potrà fare quando per errore si mischiano colori diversi in lavatrice.

Lucidare il metallo

Le pastiglie saranno anche grandi alleate per lucidare l’acciaio inox.

Per far tornare come nuovo un lavandino in acciaio inox bisognerà solamente lasciare un’intera notte la pastiglia nel lavandino con dell’acqua. Il giorno dopo, passando un panno per asciugare, ci si renderà conto che il lavandino sarà tornato come nuovo.

Pulire il contenitore della spazzatura

Il contenitore della spazzatura, specialmente quello dell’umido, è uno degli oggetti più sporchi che si hanno in casa. Infatti, anche dopo aver gettato la spazzatura è possibile che rimangano odori e sporco al suo interno.

Per eliminarli e avere un contenitore pulito bisognerà riempirlo di acqua calda e fare sciogliere per circa un’ora una pastiglia della lavastoviglie al suo interno.

Pulire la lavatrice

Le pastiglie della lavastoviglie sono perfette anche per pulire la lavatrice. Eliminare calcare e batteri non è mai stato così semplice grazie all’utilizzo di questo detersivo.

Infatti, inserendo nel tamburo una di queste pastiglie, a seguito di un lavaggio a 60 gradi, sarà possibile far tornare la lavatrice come nuova.

Per una maggior efficacia ripetere il procedimento ogni due o tre mesi.

Ecco il trucco sorprendente per risparmiare tempo e fatica sulle pulizie di casa.