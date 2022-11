Il trucco semplicissimo per non far ammuffire un vasetto di salsa o pesto aperto da giorni

Capita a tutti ogni tanto, e soprattutto a chi vive da solo, di scoprire nello sportello del frigo un vasetto di salsa, pesto, o altro composto, ormai ammuffito. Questo genere di alimenti, infatti, andrebbe consumato nel giro di pochissimi giorni dopo l’apertura. Dimenticarli nel frigo per alcuni giorni può essere fatale: se notiamo qualche traccia di muffa, tutto il contenuto deve essere buttato. Ma come fare per non buttare mai più via un vasetto aperto? Anche se viviamo da soli e non ci sentiamo in vena di mangiare pasta al pesto per quattro giorni di seguito? La soluzione è semplicissima.

Confezionare subito delle monoporzioni

Per non sprecare mai più un preziosissimo vasetto di salsa o di pesto una volta aperto, il trucco più semplice consiste nel confezionare immediatamente delle monoporzioni non appena apriamo il vasetto. Queste monoporzioni andranno poi congelate, in modo da averle a portata di mano in qualsiasi momento, e per evitare che vadano a male o che si formi la muffa. Ma vediamo come fare.

Il trucco semplicissimo per non far ammuffire e dover buttare via nemmeno un cucchiaino di salsa o pesto

Per confezionare le monoporzioni possiamo utilizzare dei piccoli contenitori con coperchio, dei vasetti o, ancora meglio, i vassoi per il ghiaccio. I vassoi per il ghiaccio sono uno strumento utilissimo che pochi italiani utilizzano al pieno delle loro potenzialità. Oltre, ovviamente, a utilizzarli per i cubetti di ghiaccio, sono perfetti per conservare monoporzioni di soffritto oppure per mantenere freschi basilico, menta o erbe aromatiche. Grazie a questo metodo di conservazione, infatti, li potremo posizionare negli scompartimenti e poi ricoprirli con dell’olio per restare freschi per mesi. Possiamo usare questo strumento anche per conservare il pesto o la salsa, che dureranno così per settimane o mesi.

Usiamo i vassoi per il ghiaccio per confezionare monoporzioni

Il trucco semplicissimo per non far ammuffire il pesto o la salsa per mesi è il seguente. Una volta aperto il vasetto e utilizzatolo per la prima volta, non riponiamolo in frigo. Mettiamo invece il contenuto in un vassoio per il ghiaccio, aiutandoci con un cucchiaino. Confezioniamo delle monoporzioni che saranno pronte a essere gettate in pentola o a essere scongelate nel microonde alla bisogna la prossima volta che vogliamo utilizzare quella salsa.

Per rendere l’operazione ancora più semplice, possiamo utilizzare vassoi per il ghiaccio in silicone, oppure stampi per bignè, babà o muffin, che rendono più semplice rimuovere la singola porzione senza disturbare le altre. In questo modo, non dovremo mai più buttare via un vasetto con contenuto ammuffito dimenticato in frigo da giorni.