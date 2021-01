Per chi vuole perdere peso, il più grande ostacolo alla riuscita dei nostri piani riguardo al fitness è sempre lo stesso: perdere peso è faticoso. Per raggiungere il peso-forma non basta astenersi dagli alimenti più pesanti nella dieta, ma bisogna anche compiere esercizio fisico, che spesso non si limita a una veloce passeggiata quotidiana.

Ma forse non tutti sanno che c’è un trucco semplicissimo che può integrare la nostra routine quotidiana e aiutarci a perdere peso senza alcuno sforzo da parte nostra. Si tratta di perdere peso dormendo. E no, non stiamo parlando di pillole o bevande miracolose che dovrebbero ‘bruciare il grasso’ mentre dormiamo o altri fantomatici rimedi. Esiste un accorgimento che tutti possiamo prendere per perdere peso anche dormendo. Ecco il trucco semplicissimo per bruciare calorie mentre dormiamo.

Dormire senza vestiti aiuta a bruciare calorie

Il trucco semplicissimo per bruciare calorie mentre dormiamo consiste nello sfruttare il nostro corpo a nostro vantaggio, e persuaderlo a bruciare più calorie di quelle che brucerebbe normalmente durante il sonno. Ma come farlo? La risposta è semplicissima: basta dormire solo con la biancheria intima anche d’inverno. Proprio così: il nostro corpo deve bruciare calorie per mantenere il calore corporeo costante, e se dormiamo senza vestiti, dovrà bruciare più calorie per mantenerci al caldo. Ma dormire solo in biancheria intima ha anche un altro vantaggio che ci aiuta a perdere peso, vediamo quale.

Dormire senza vestiti è anche un toccasana per la circolazione

Dormire senza vestiti non soltanto costringe il nostro corpo a bruciare più calorie per mantenere costante il calore corporeo. Aiuta anche a migliorare la circolazione. Tutti sappiamo che una circolazione efficiente è necessaria per mantenerci in salute. Dormire senza vestiti ci aiuta a dare una marcia in più al nostro metabolismo, e a persuaderlo ad accelerare i suoi ritmi. Naturalmente, dobbiamo poi fare attenzione a non riacquistare le calorie che abbiamo perso durante la notte con una colazione sbagliata. Per questo, sono consigliabili cibi con pochi zuccheri, ad esempio lo yogurt greco, che ha meno zuccheri rispetto allo yogurt normale.