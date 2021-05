Stiamo lentamente tornando a vivere una quotidianità che si avvicina, seppur ancora molto lontanamente, a quella che conducevamo prima della pandemia. Difatti dopo questi lunghi mesi già potersi sedere ad un tavolo di un ristorante e cenare con un’altra persona rappresenta per molti una grande gioia. Con queste riaperture ovviamente abbiamo la possibilità di tornare a sperimentare la socialità e, di conseguenza, riaffiorano problemi che forse avevamo dimenticato. Non ci riferiamo a concetti complessi ovviamente, quanto più a inconvenienti che possono capitare in pubblico e metterci in imbarazzo. In particolare sveleremo il trucco semplicissimo ma geniale per eliminare immediatamente l’alito cattivo causato da aglio e cipolla.

Una fastidiosa prevenzione

Come avremo capito oggi parleremo dell’alito cattivo, e di come quest’ultimo possa metterci profondamente a disagio. Nel momento in cui ce ne accorgiamo e siamo in pubblico infatti proviamo in tutti i modi a non farlo notare, arrivando addirittura a limitarci nel parlare. Oppure, come fanno in molti, cercano di evitarlo in principio adottando delle fastidiose prevenzioni. Le consideriamo fastidiose in quanto si tratta di privazioni di piaceri e gusti che non solo sono deliziosi, ma si rivelano anche molto salutari. Come l’aglio e la cipolla. Bene, per non doversi trovare ad adottare queste privazioni, oggi presentiamo un interessantissimo metodo. Ecco infatti il trucco semplicissimo ma geniale per eliminare immediatamente l’alito cattivo causato da aglio e cipolla.

Un solo bicchiere

Il motivo per cui l’alito emana un odore sgradevole dopo che mangiamo cibi contenenti aglio e cipolla è semplice. Questi due alimenti in particolare contengono delle componenti fortemente odorose, che rimangono per diverso tempo in bocca, anche dopo aver lavato i denti più volte. Forse però non tutti sanno che esistono dei metodi per risolvere questo problema, in particolare quando si è fuori casa. Uno dei migliori è senza dubbio quello di bere un bicchiere di latte intero.

Sembra infatti che il latte sia in grado di eliminare molte di queste componenti odorose, riducendo così considerevolmente il cattivo odore. Arrivando anche ad eliminarlo del tutto. Suggeriamo dunque di provare, dal momento che potremo rimanere felicemente sorpresi del risultato. Riuscendo in questo modo a mangiare anche aglio e cipolla senza doverci preoccupare di conseguenze che, come abbiamo visto, si rivelano facilmente risolvibili.