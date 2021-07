Il trucco semplicissimo ma efficace per non far diventare nero l’avocado già aperto

L’avocado ormai non manca quasi mai nelle nostre case. Delizioso da gustare su un bel toast con del salmone affumicato a colazione. O perfetto per preparare una salsa guacamole da servire all’aperitivo con gli amici. Ma il problema che si presenta ogni volta che non dobbiamo consumarlo tutto è lo stesso. Dopo pochissimo tempo si ossida e diventa tutto nero. Cosa fare per evitarlo?

L’avocado e le sue proprietà

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un frutto consigliatissimo in ogni dieta, l’avocado è ricco di proprietà. Contiene fibre, potassio, magnesio e diverse vitamine, tra cui la vitamina E. Non solo, è anche un ottimo antiossidante, ne abbiamo già parlato in un precedente articolo. “Basta un avocado per fare il pieno dell’antiossidante vitaminico più potente che esista”. Insomma, includerlo nella nostra dieta può solo portarci grandi benefici.

Il trucco semplicissimo ma efficace che pochi conoscono per non far diventare nero l’avocado già aperto

Ma non sempre riusciamo a consumare l’avocado tutto in una volta. Metà avocado è la dose che di solito ci serve per preparare un toast o anche solo metterlo nell’insalata. Quindi la metà non utilizzata andremo a conservarla normalmente in frigo, solitamente avvolta dalla pellicola. Ma purtroppo questo non basta per impedirne l’ossidazione. L’avocado si annerirà subito perdendo quel fantastico colore verde acceso.

Proviamo questo trucco

Alcuni consigliano di spremere del limone per preservarne il colore, altri di lasciare il seme prima di avvolgerlo nella pellicola. Ma nessuno di questi metodi sembra funzionare alla perfezione. Allora proviamo con una cosa semplicissima. Prendiamo la nostra metà inutilizzata di avocado e mettiamola in un contenitore con della semplice acqua.

L’importante è che l’avocado sia completamente coperto d’acqua. E poi possiamo riporlo in frigo normalmente. L’acqua lo farà restare fresco più a lungo e la polpa rimarrà morbida. E cosa più incredibile, non ci sarà nessuna traccia di parti marroni o nere!

Ecco il trucco semplicissimo ma efficace che pochi conoscono per non far diventare nero l’avocado già aperto. Questo metodo funziona benissimo con avocado maturi, ma si raccomanda di consumarli entro un paio di giorni.

Approfondimento

Ecco qualche piccolo trucco per capire definitivamente se l’avocado è maturo e pronto da mangiare.