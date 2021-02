Se vogliamo un giardino verde e rigoglioso, occorre mettersi al lavoro già a partire dall’inverno, e pianificare con attenzione i lavori da portare a termine prima dell’arrivo della primavera. La parte più importante di ogni giardino che si rispetti, è ovviamente il prato verde, che spesso alla fine dell’inverno può risultare un po’ malconcio, rado e addirittura triste e marrone. Ma niente paura, esiste un metodo molto semplice per aiutare il nostro prato a riprendersi subito dai rigori dell’inverno e a ritornare verde, splendente e fitto all’arrivo della primavera.

Vediamo quindi il trucco semplicissimo da usare ora per avere un prato perfetto a primavera.

Le scarpe chiodate sono perfette per curare il prato

Per la salute dell’erba del nostro prato occorre ovviamente che ci siano tutti i nutrienti necessari nel terreno e una buona circolazione dell’acqua e dell’aria. L’errore che molti fanno quando si tratta di curare il prato, è quello di non preoccuparsi di smuovere il terreno. Così che aria e acqua non riescono a penetrare bene il prato.

Per porre rimedio a questo inconveniente, esiste il trucco semplicissimo da usare ora per avere un prato perfetto a primavera. Passeggiare sul prato con delle scarpe chiodate.

Come usare le scarpe chiodate

Ma che cosa sono le scarpe chiodate? Semplicissimo: si tratta di una sorta di sottoscarpe che possiamo fissare ai piedi, con dei chiodi che spuntano dalla suola. Passeggiando nel prato con indosso le scarpe chiodate, i chiodi si conficcheranno nel terreno. In questo modo, faranno dei buchi attraverso i quali passerà più facilmente l’aria, l’acqua e le sostanze nutritive quando concimeremo il prato.

Possiamo comprare le scarpe chiodate in negozio, ma anche costruirle a casa. Serve avere una buona manualità, tuttavia. Si possono costruire utilizzando un pannello di compensato, dei chiodi e delle cinghie per fissarle alle scarpe.

Si tratta di una soluzione semplicissima, ma che può davvero fare la differenza per il nostro prato.

Un altro passo importante per la salute del giardino è quello di tenere lontani i parassiti: ecco il metodo dei nostri nonni per tener lontane le lumache dal giardino a costo zero.