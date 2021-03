Ci sono alcuni tipi di macchie che ci fanno particolarmente paura. Quando ne vediamo una sui nostri abiti ci facciamo spesso prendere dal panico. Abbiamo infatti paura che i nostri capi siano irrimediabilmente rovinati. Per fortuna le diverse macchie possono comunque essere rimosse in diversi modi. Tra quelle più temute spiccano sicuramente quelle di sangue. Ecco quindi il trucco semplice e a costo zero per rimuovere queste macchie ostinate.

La nostra migliore alleata

Le macchie di sangue sono particolarmente ostiche. Vanno infatti affrontate al più presto. Nella foga però richiamo di fare un errore molto grave. Abbiamo infatti a disposizione una grande alleata per combattere le macchie di sangue che spesso non utilizziamo. Pensando che questo liquido si comporti come altri tipi di macchie proviamo infatti a pulirlo con l’acqua calda. In questo modo però peggioriamo la situazione.

L’acqua calda infatti rende le macchie di sangue ancora più difficili da rimuovere. Per combattere il sangue sui vestiti bisogna infatti affidarsi all’acqua fredda. E bisogna avere tanta pazienza! C’è però un metodo che ci permette di eliminare le macchie senza troppi stress con l’acqua fredda.

Basta una bacinella

Il trucco semplice e a costo zero per rimuovere queste macchie ostinate richiede infatti solo una bacinella. È inoltre perfetto sia per le macchie fresche che per quelle ormai secche. È anche utilissimo per dare un lavaggio preliminare ai prodotti mestruali riutilizzabili. Tutto ciò che bisogna fare è infatti semplicemente mettere l’indumento sporco a mollo nell’acqua fredda per qualche ora. L’ideale è far passare un’intera notte. Questo metodo funziona anche con le macchie secche perché in questo modo avranno tempo di ammorbidirsi.

Una volta passate le ore noteremo che l’acqua sarà diventata rossa e la macchia si sarà ridotta. Non resta quindi ora che sciacquare il capo con acqua fredda e sapone finché non sarà pulito. A questo punto è anche possibile tentare un lavaggio in lavatrice a temperatura bassa. È importante però non mettere i capi direttamente in lavatrice senza pretrattaggio perché l’acqua calda farà solo peggiorare la situazione.