Da quando è scoppiata la pandemia il tempo passato tra le mura domestiche si è moltiplicato.

Rimanendo in casa tra lavoro, studio, serie TV e libri non è raro essere assaliti da attacchi di fame improvvisi. Tra questi il più frequente è la voglia di dolci.

Se mentre si sta facendo altro ci assale una grandissima voglia di cioccolata o di una fetta di torta sarà bene correre ai ripari.

Infatti, ogni tanto sarà possibile concedersi il tanto agognato pezzo di dolce. Altre volte, invece sarebbe preferibile scegliere dei rimedi alternativi.

Il trucco segreto per tornare in forma è nascosto nel congelatore

L’uva ghiacciata potrebbe rappresentare un rimedio efficace alla voglia di dolce. Infatti, prendendo dei chicchi d’uva e infilandoli nel congelatore si creerà un dolce poco calorico ma con moltissime sostanze nutritive.

Inoltre, dal momento che sono ghiacciati, passerà un po’ di tempo da quando si inizia a quando si finisce. Questo aiuterà anche a dimenticarsi del pezzo di cioccolata che si voleva. Ecco perché il trucco segreto per tornare in forma è nascosto nel congelatore.

Cioccolato fondente

Nel caso in cui la voglia di cioccolato sia fortissima si potrà optare per del cioccolato fondente.

Acquistare al supermercato una tavoletta di cioccolata composta da almeno l’80% di cacao.

Cedere senza sensi di colpa sarà un gioco da ragazzi dal momento che questo alimento conterrà pochissime calorie.

Lavare i denti e attività fisica

Due trucchi per dimenticare la voglia di dolce sono, rispettivamente, lavarsi i denti e svolgere attività fisica.

Nel primo caso quando ci si lava i denti il sapore del dentifricio non ci invoglierà a metterci a mangiare subito dopo.

Passerà un po’ di tempo che ci darà la possibilità di ragionare su quello che si voleva mangiare.

Fare attività fisica, invece, ci donerà una sensazione di soddisfazione anche senza aver mangiato una fetta di torta tra un pasto e l’altro.

Consigli

Sicuramente ridurre l’apporto di zuccheri durante la giornata non può che giovare al nostro organismo. Tuttavia, non si può sempre rinunciare a ciò che si ama. Infatti, quello che conta è la quantità. Un pezzetto di cioccolata o una fettina di torta non danneggeranno in alcun modo il nostro corpo e la nostra linea. Evidentemente non dovrà però trattarsi di comportamenti reiterati durante la giornata.