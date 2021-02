Durante il giorno ci può capitare di avere improvvisamente un attacco di fame. Potrebbe accadere perché abbiamo appena terminato di allenarci, oppure semplicemente perché ci stiamo annoiando. Qualsiasi sia la ragione, dovremmo pensarci due volte prima di cedere a questa voglia e aprire il frigorifero. Gli spuntini fuori dai pasti principali infatti sono i maggiori responsabili dell’aumento di peso. Proprio per questo, tra poco sveleremo il trucco sconosciuto ma efficace per fermare immediatamente la fame.

Una dieta equilibrata

Innanzitutto la prima arma che abbiamo contro questi improvvisi attacchi di appetito è seguire una dieta alimentare sana ed equilibrata. Solo in questo modo infatti eviteremo di avere così tanta fame improvvisamente. Dunque cerchiamo di non saltare i pasti principali e, altrettanto importante, cerchiamo di mangiare poco di tutto. Possiamo anche aggiungere una merenda per spezzare la mattinata, o il pomeriggio. Potremo optare quindi per un frutto e delle mandorle, o altre opzioni altrettanto magre che ci daranno un senso di sazietà. Oltre a queste precauzioni però, oggi vogliamo raccontare un metodo meno convenzionale che, incredibilmente, sembra funzionare. Dunque ecco il trucco sconosciuto ma efficace per fermare immediatamente la fame.

Lavarsi i denti

Potrebbe sembrare una sciocchezza di poco conto, ma suggeriamo invece di provare questa tecnica, dato che in molti giurano sia efficace. Quando sentiamo una fame improvvisa, quasi incontrollabile, e sappiamo che da li a poco andremo ad aprire il frigo per cercare cibo, laviamoci i denti.

In questo modo azioneremo un auto inganno, nel senso che inganneremo il nostro cervello, per due motivi. Il primo riguarda il fatto che questa azione, ovvero il lavaggio dei denti, la portiamo a termine solitamente proprio dopo aver mangiato. Dunque facendola ricreeremo una situazione e un’atmosfera in cui, di solito, siamo sazi e soddisfatti.

Il secondo motivo riguarda il fatto che, dopo aver effettuato il lavaggio e sentito dunque il buon sapore del dentifricio in bocca, saremo quantomeno disincentivati ad ingerire cibo. Proprio per non buttare all’aria ciò che abbiamo appena fatto. Si tratta ovviamente di una piccola illusione che creiamo nei confronti di noi stessi, ma che per molti potrebbe rivelarsi una soluzione molto utile. Tentar non nuoce.