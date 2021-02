A molti di noi forse è già successo. Abbiamo degli ospiti che stanno per arrivare, e allora tiriamo fuori la tovaglia delle grandi occasioni. Però ecco che la troviamo stropicciata, o comunque con troppe pieghe. Se questo succede, non facciamoci prendere dal panico, c’è una soluzione molto veloce che oggi vedremo.

Può infatti capitare che a volte quando stiriamo le tovaglie lo facciamo in modo poco preciso. Magari sono molto grosse, e quindi non riusciamo a manovrarle come vorremmo. Quindi non facciamo un buon lavoro e le pieghiamo un po’ stropicciate. Ma non c’è problema, quando le tireremo fuori useremo il trucco rapidissimo per tovaglie stirate sempre perfettamente.

Le cause delle pieghe

Abbiamo detto che se non stiriamo bene, la tovaglia resterà con troppe pieghe. Ma ci sono situazioni in cui invece non è colpa nostra. Può essere che la tovaglia sia fatta di qualche materiale particolare. Pensiamo al lino: esso tende a stropicciarsi moltissimo, e questo è dovuto alla particolare fibra vegetale di cui è composto.

Però le tovaglie di lino possono essere molto belle, ed adatte alle migliori occasioni. Per cui sarebbe davvero un peccato conservare una tovaglia di lino per lungo tempo, e poi tirarla fuori stropicciata proprio quando serve. Ora vediamo come risolvere il problema.

Basta un tavolo

La soluzione è inaspettatamente semplice: prendiamo la tovaglia e stendiamola sul tavolo. Esatto, in modo che sia già pronta per accogliere piatti e posate. Però non mettiamoci niente sopra, ma andiamo a prendere il ferro da stiro. Ora diamo una bella passata alla tovaglia direttamente sul tavolo, e vedremo che le pieghe scompariranno in un attimo. Nessun bisogno di asse da stiro, basta il tavolo della sala da pranzo.

Questo è quindi il trucco rapidissimo per tovaglie stirate sempre perfettamente. Ma attenzione: non deve essere l’unico modo di stirare le tovaglie. È sempre bene infatti togliere il grosso delle pieghe prima di riporle al loro posto, perchè solamente stirare sul tavolo potrebbe non essere sufficiente.

E attenzione a proteggere il tavolo dal calore!