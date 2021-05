Non tutti hanno la fortuna di avere una cucina grande e spaziosa. E per questo motivo si cerca sempre di evitare di comprare troppi elettrodomestici. Non sapendo dove metterli bisogna trovare metodi alternativi per ottenere lo stesso risultato. Per esempio, se vogliamo preparare un bel toast croccante e gustoso. O abbrustolire una fetta di pane per una deliziosa bruschetta. Spesso ci affidiamo alla padella, ma il risultato non è lo stesso. Pane troppo abbrustolito, o ancora troppo morbido. Quindi oggi vedremo come tostare il pane senza il tostapane!

Con questo metodo non rimpiangeremo di non avere il tostapane

Per preparare un perfetto toast avremo solo bisogno del forno! Ma non lo useremo in modo normale. Cioè posizionando le fette di pane o pancarrè sulla griglia. Per avere un effetto simile a quello del tostapane serve un trucchetto. E il risultato sarà stupefacente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il trucco pratico e geniale a cui non avevamo mai pensato per tostare il pane senza il tostapane

Prima di tutto impostiamo il nostro forno in modalità grill. Se non è prevista nel nostro elettrodomestico, non c’è da preoccuparsi. Basta solo mettere la funzione statica con la barra superiore. Così si riscalderà solo la serpentina in alto, che è quella che ci serve. Dopodiché mettiamo la nostra griglia nel ripiano più alto che c’è. Infilandola normalmente nei binari. E la placca forno in quello subito più sotto. Ora infiliamo le nostre fette di pane in verticale tra gli spazi della griglia. Possiamo tostarne una ventina tutte insieme in un attimo. Qualche minuto a 180° gradi e il nostro pane tostato è pronto!

Ecco quindi, il trucco pratico e geniale a cui non avevamo mai pensato per tostare il pane senza il tostapane. In un attimo e con il minimo sforzo avremo le nostre fette perfettamente tostate. Visto che ogni forno è diverso, meglio fare qualche prova prima. Così da capire quale sia la temperatura ideale per avere fette croccantissime. Possiamo anche farcire il nostro toast, ma non troppo altrimenti non entrerà nella griglia. Oppure tostare il pane per il nostro avocado toast!