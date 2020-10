Whatsapp è la chat di messaggistica oramai più diffusa al mondo. È per definizione una applicazione solo per smartphone, perché oramai il 90% del traffico web è su device, ovvero su smartphone e tablet.

Ma il successo di WhatsApp lo ha portato a essere sempre più spesso anche strumento di comunicazione ben oltre la semplice messaggistica. E non ci stiamo riferendo alla possibilità di fare videoconferenze, ma a quella di scrivere lunghi testi che vadano al di là del semplice messaggio di pochi caratteri.

In questo articolo gli esperti di ProiezionidiBorsa ti illustrano il trucco per utilizzare WhatsApp dal pc utilizzando il browser di internet.

Incredibili opportunità per i professionisti

Ci sono professionisti, in particolare coach, che usano WhatsApp per mandare ogni mattina una frase motivazionale. Ma anche per mandare dei piccoli articoli personalizzati con i quali interagire col cliente. E c’è chi addirittura manda dei brevi racconti.

Leggere dei contenuti più lunghi di qualche parola, non costituisce nessun problema per il lettore, in fondo è come leggere un articolo su un sito. Ma per chi scrive, è una fatica immensa schiacciare sulla tastiera con un dito e scrivere lunghi testi. Diventa una impresa quando si deve devono digitare qualche decina di parole, immaginatevi se queste sono cento o duecento.

Ma c’è la possibilità di utilizzare WhatsApp dal pc. Esatto. È possibile collegarsi al nostro WhatsApp dal personal computer (o tablet) attraverso il web.

Il trucco per utilizzare WhatsApp dal tuo pc utilizzando il browser di internet

In un precedente articolo il team di ProiezionidiBorsa ha illustrato come utilizzare WhatsApp dal pc utilizzando una programma apposito. L’articolo lo puoi leggere qui. In questo articolo ti illustriamo un metodo diverso, che utilizza direttamente il browser.

Per accedere a questa funzione, devi digitare sulla finestra dei link del browser, il seguente testo: https://web.whatsapp.com. Ti verranno date delle semplici indicazioni che dovrai eseguire. Attenzione, per eseguire l’operazione la prima volta, dovrai avere a portata di mano il tuo smartphone e l’applicazione WhatsApp aperta.

Una volta effettuata l’operazione, semplicissima, ti si aprirà una schermata simile a quella che si apre sul telefono. Da quel momento sarai collegato al tuo WhatsApp e potrai mandare e leggere messaggi dal tuo pc.

Ti consigliamo di memorizzare la pagina web, così ogni volta che vorrai accedere al programma di messaggistica dal pc basterà cliccare sul link memorizzato.