L’hummus è un antico piatto tipico libanese, ma il suo uso è fortemente diffuso in tutto il Medio Oriente. Questa salsa è arrivata fino a noi ed è ormai conosciuta un po’ ovunque. Solitamente si mangia con pane, la pita e i falafel, ma viene anche usata come accompagnamento con le verdure crude. Quel che è certo è che si tratta di una salsa assolutamente buonissima e gustosa. Esiste però il trucco per un hummus ancora più morbido e saporito del solito. Scopriamo quindi questa particolare ricetta e quali sono gli accorgimenti da seguire per un risultato squisito.

Ingredienti

Per fare l’hummus abbiamo bisogno di:

500g di ceci precotti;

45g di tahina;

il succo di ½ limone;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

un pizzico di cumino;

sale q.b.;

2 cubetti di ghiaccio;

1 spicchio d’aglio (facoltativo).

Preparazione e trucchi

Il trucco per un hummus ancora più morbido e saporito del solito risiede nel trattamento dei ceci. Con i giusti accorgimenti potremo ottenere una salsa fine, liscia e dal sapore davvero intenso. Per prima cosa bisogna cuocere i ceci, ma in seguito occorre eliminare tutte le loro pellicine. Si tratta di un lavoro un po’ lungo, ma il risultato sarà assolutamente incredibile.

Quando avremo finito, frulliamoli in un mixer grossolanamente. Aggiungiamo quindi un cubetto di ghiaccio e due cucchiai di olio e continuiamo a frullare. Uniamo anche il succo di mezzo limone (circa due cucchiai), un pizzico di sale e la punta di un cucchiaino di cumino, senza però esagerare. Se vogliamo è questo il momento di mettere anche lo spicchio d’aglio tagliato a pezzettini. Continuiamo a frullare fino ad ottenere un bel composto liscio, ricordandoci di assaggiare e di aggiustare di sale se necessario. Per ultimo uniamo anche la tahina e un altro cubetto di ghiaccio per evitare che la salsa si scaldi troppo. Frulliamo ancora finché la consistenza non sarà liscissima e omogenea.

Rovesciamo in una ciotolina e terminiamo aggiungendo due cucchiai di olio sulla superficie. Questa salsa è perfetta con pane arabo, piadine, crostine, ecc. Una vera e propria delizia!