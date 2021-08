Una delle colazioni più apprezzate prevede una fetta biscottata, del burro e della marmellata. Possibilmente accompagnata da un bel caffè o cappuccino. A volte però arriviamo praticamente alla fine del barattolo e non riusciamo a estrarre gli ultimi rimasugli di marmellata. Solitamente quindi laviamo il barattolo senza pensarci troppo. In realtà possiamo fare qualcosa di molto più intelligente. Scopriamo quindi il trucco per un aperitivo fresco goloso e veloce da zero sprechi.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

1 barattolo di marmellata quasi finita;

2 bicchierini di prosecco;

1 lime;

5 foglie di menta;

ghiaccio q. b.

Il trucco per un aperitivo fresco goloso e veloce da zero sprechi

Dalla lista degli ingredienti appare chiaro cosa intendiamo realizzare con il nostro vasetto di marmellata. Quindi sì, l’obiettivo è realizzare un drink veloce, gustoso e originale perfetto per l’aperitivo. La cosa davvero geniale però, sta nell’utilizzare il barattolo stesso come bicchiere. Dopotutto abbiamo visto negli ultimi anni che questi vanno di gran moda nei locali più gettonati. Ma passiamo al vero e proprio procedimento.

Laviamo per bene il nostro lime e con un coltello liscio tagliamolo a spicchi o a rondelle. A dire la verità la preparazione degli ingredienti è già finita. Non ci resta quindi che assemblarli per un drink indimenticabile.

Versiamo il prosecco dentro il barattolo. Quindi, basiamoci anche sulle dimensioni di quest’ultimo per scegliere la quantità della nostra base alcolica. Aggiungiamo il ghiaccio, la menta e le fettine di lime. Con un cucchiaio lungo o una cannuccia riutilizzabile mescoliamo il tutto. Facciamolo con una certa energia in modo da incorporare tutta la marmellata attaccata alle pareti del barattolo alla nostra bevanda. Una fettina di lime sul bordo del bicchiere per decorare ed ecco fatto, l’aperitivo fresco e originale per zero sprechi.

Ovviamente, le possibili variazioni per questa bevanda sono potenzialmente infinite. Basti pensare al tipo di marmellata che abbiamo a disposizione. Se ad esempio questa era ai frutti di bosco, possiamo sostituire il lime con delle fettine di fragola. Oppure possiamo portarlo a un altro livello con un estratto di anguria. Abbiamo anche la possibilità di usare semplicemente quello che abbiamo a disposizione in casa. Insomma, il nostro unico limite è la nostra immaginazione.

Approfondimento Nessuno conosce questo dessert fresco e sano pronto in soli 2 minuti