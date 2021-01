Chi non ama gustarsi un bel dolce fatto in casa? E tra tutti i dessert casalinghi, le torte la fanno sicuramente da padrone. Anche grazie a ricette tramandate di generazione in generazione, una torta fatta in casa può portare felicità e un momento di relax a grandi e piccini. Spesso, però, ci si scontra con un piccolo inconveniente quando si è alle prese con una torta: le fette risultano difficili da tagliare con precisione, e spesso possono disfarsi o sbriciolarsi sotto il nostro coltello, rovinando l’effetto d’insieme, e rendendo il dolce più difficile da mangiare.

Ma niente paura, esiste una soluzione geniale a questo inconveniente. Ogni torta è diversa, ma per tutte esistono delle regole generali da applicare quando le tagliamo con un coltello. Un trucco semplicissimo che ci permette di tagliarle senza usare affatto un coltello. Ecco il trucco per tagliare la torta perfettamente senza nemmeno una briciola

Coltello dritto e sottile

Se ci accingiamo a tagliare la nostra torta con un coltello, ci sono alcune semplici regole da seguire. Ovviamente il coltello deve essere abbastanza affilato. Scegliamo anche un coltello più sottile possibile. Il coltello deve essere dritto, e non ricurvo. La cosa più importante è ricordarsi di pulire il coltello dopo aver tagliato ogni fetta. Meglio ancora passare il coltello sotto l’acqua calda, in modo che sia sempre al top per il prossimo taglio.

Ma se anche utilizzando questi consigli la torta si sbriciola, ecco il trucco per tagliare la torta perfettamente senza nemmeno una briciola, e senza utilizzare il coltello.

Per un taglio perfetto, utilizzare un filo

Le massaie di una volta utilizzavano questo trucco per tagliare perfettamente le torte da farcire nel senso della lunghezza, senza briciole e senza incidenti: le tagliavano con un filo.

Proprio così: un filo sottile e robusto, come ad esempio quello da pesca, è perfetto per tagliare le torte senza farle sbriciolare, soprattutto se si tratta di torte morbide o Pan di Spagna.

Ecco anche il trucco per mantenere le torte fresche e idratate anche per giorni ed evitare che si secchino