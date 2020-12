Il trucco per spalare la neve facilmente e senza fatica

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il ritmo delle stagioni ci ricorda che la natura non si ferma davanti alle pandemie umane ma continua a fare il suo corso. Immancabilmente, siamo arrivati a dicembre e la neve è arrivata davanti alle nostre case e sui nostri tetti.

Felicità dei più piccoli, fastidio dei più grandi: di fronte alla neve c’è sempre una preoccupazione. Come spalare la neve? Ma, soprattutto, come spalare la neve senza sforzo? Ecco il trucco per spalare la neve facilmente senza fatica.

Abiti comodi

In primo luogo, dobbiamo vestirci comodamente: spalare la neve non è una cena di gala! Quindi andranno benissimo scarponi, pantaloni comodi e maglioni larghi che ci permettano di muoverci facilmente. Non dimentichiamoci di indossare calzettoni spessi per prevenire ogni tipo di contatto tra piedi e acqua fredda.

Attenzione alla schiena

Importantissimo è non piegare male la schiena. Diciamo di non piegarla proprio, perché se pieghiamo male la schiena, e sforziamo male i suoi muscoli, potremmo accusare dolori indesiderati che potrebbero portare anche a conseguenze gravi.

Spargere il sale

Il trucco della nonna: spargere il sale. Abbiamo due opzioni: la prima è senza dubbio la migliore in quanto è preventiva. Infatti, non appena vediamo che inizia a nevicare e se ne abbiamo la possibilità, prendiamo del sale e cospargiamolo lungo il passaggio che ci conduce dalla via di casa nostra alla porta di casa.

Il sale, infatti, può prevenire l’accumulo di neve e ci consente, poi, di spalarla più agevolmente. Altrimenti, se non riusciamo a spargere il sale prima o mentre nevica, possiamo spargerlo dopo sulla neve, attendere qualche tempo e poi spalare. L’effetto del sale agisce sempre ma in misura minore.

Coordinarsi con i vicini

In ultima battuta, se viviamo in un condominio, dobbiamo coordinarci con i vicini. Non è giusto che sia sempre la stessa persona, o la stessa famiglia, a compiere quest’azione delicata e difficoltosa.

Ecco, quindi, il trucco per spalare la neve facilmente e senza fatica.