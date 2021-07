Con l’arrivo dell’estate non si può fare a meno di usare il freezer sempre un po’ di più. Sia perché lo si usa per conservare gelati e ghiaccioli, oppure anche perché col caldo diminuisce la voglia di cucinare e aumenta l’utilizzo dei surgelati.

Il continuo aprire e chiudere dello sportello, però, porta anche qualche inconveniente: a lungo andare infatti si tende a formare il ghiaccio sulle pareti. Ghiaccio che in seguito si espande fino anche ad impedire la chiusura dello sportello. Ecco allora che per risolvere questo problema vedremo in questo articolo Il trucco per sbrinare il freezer in modo semplice e veloce e cosa non fare assolutamente.

Cosa non fare

Arrivati al momento di sbrinare il nostro freezer ormai pieno di ghiaccio, dovremo stare attenti ad evitare alcuni metodi dannosi e, certe volte, anche pericolosi. Primo fra tutti è sicuramente quello di utilizzare il phon per sciogliere il ghiaccio: certo l’aria calda scioglierà davvero il ghiaccio velocemente ma, questa, potrebbe anche danneggiare permanentemente le plastiche e i sensori dell’elettrodomestico. Senza contare che risulta anche pericoloso usare il phon con tutta l’acqua che si andrà a creare.

Allo stesso modo dovremmo evitare anche di utilizzare coltelli o altri oggetti fatti di metallo per sbrinare il ghiaccio. Anche in questo caso, oltre che a rovinare le pareti del freezer rischieremmo anche di compromettere l’integrità dello stesso e quindi il suo funzionamento.

Il trucco per sbrinare il freezer in modo semplice e veloce e cosa non fare assolutamente

Per prima cosa dovremo portare la temperatura del congelatore al minimo, utilizzando la manopola o i pulsanti. O possibilmente spegnere il frigorifero. Una volta fatto questo e svuotato il freezer da tutti gli alimenti dovremo tenere lo sportello aperto e nel mentre portare ad ebollizione dell’acqua in dei piccoli pentolini dai bordi alti. Una volta che i pentolini saranno pronti basterà posizionare un canovaccio in tessuto sul fondo, appoggiarci sopra i pentolini bollenti e, infine, chiuderli dentro.

Lasciamoli allora agire per circa un quarto d’ora ed poi apriamo il congelatore ed eliminiamo con una spatola in plastica dura il ghiaccio sopravvissuto. Ecco allora che in appena 20 minuti il nostro congelatore sarà sbrinato e pulito a dovere.

