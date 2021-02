Spesso ci capita di effettuare la stessa operazione diverse volte ma di incontrare sempre gli stessi problemi. Un ambito dove ciò accade frequentemente è rappresentato dalla cucina. Infatti quando affrontiamo il processo di preparazione di piatti, con il tempo alcuni passaggi diventano automatici. Eppure può capitare di renderci conto che, nel fare quella determinata cosa, incontriamo sempre la stessa difficoltà. Non comprendendo dove sbagliamo, il tutto può diventare frustante, portandoci a rinunciare di completare la ricetta.

Una media difficoltà

In quest’articolo vogliamo soffermarci sulla besciamella. Prepararla non è complicato, e per vedere quali sono i passaggi consigliamo i nostri Lettori di cliccare qui. Nonostante il processo sia abbastanza semplice però, in molti lamentano di incontrare qualche difficoltà. Parliamo di inconvenienti soprattutto legati alla consistenza del risultato finale. Andiamo dunque a vedere il trucco per salvare la besciamella fatta in casa ed eliminare tutti i grumi.

Il frullatore

Una volta che abbiamo unito tutti gli ingredienti e che li abbiamo amalgamati per bene, può succedere di avere a che fare con la formazione di grumi all’interno del composto. Le cause possono essere diverse, dalla temperatura del latte al modo in cui abbiamo mescolato il tutto. Qualsiasi sia stata la causa però poco importa, vediamo come risolvere questo problema.

Dunque ecco il trucco per salvare la besciamella fatta in casa ed eliminare tutti i grumi. Il rimedio può sembrare semplice e scontato, e probabilmente lo è. Allo stesso tempo però risulta essere estremamente efficace e non tutti ci pensano. Basterà infatti servirsi di un frullatore ad immersione. Andiamo dunque a frullare bene il composto con l’aiuto di questo elettrodomestico, e i grumi toglieranno immediatamente il disturbo. Se non disponiamo di un mixer a immersione, possiamo anche aiutarci con un colino. Anche in questo modo infatti, ovvero filtrando la besciamella, riusciremo a liberarci dei grumi.