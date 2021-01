Passate le festività natalizie, il compito ingrato di molti di noi è quello di ritirare gli addobbi fino al prossimo dicembre. Ma se alberi e ghirlande sono relativamente facili da mettere via senza intoppi, le luci di Natale presentano una sfida più difficile. Hanno infatti la pessima abitudine di ingarbugliarsi e annodarsi in pochi secondi. Molte sono le soluzioni proposte per ovviare a questo inconveniente, tra cui quella di rinunciare completamente all’impresa e lasciare le luci appese fino al prossimo Natale. Ma per una soluzione più pratica e realistica, ecco qualche idea per risparmiarci un rompicapo la prossima volta che saremo alle prese con gli addobbi di Natale. Ecco il trucco per ritirare le luci di Natale senza farle ingarbugliare.

Basta un pezzo di cartone

Per ritirare le luci di Natale in maniera veloce e geniale esistono due metodi. Il primo consiste nell’usare un rettangolo di cartone come sostegno, e arrotolarci intorno le luci di natale. A seconda della lunghezza delle nostre luci, il rettangolo sarà più o meno grande. L’importante è utilizzare un materiale robusto, come ad esempio il cartone per gli imballaggi. Pratichiamo un taglio in verticale sul lato del cartone, dove infileremo l’estremità delle luci, poi cominciamo ad arrotolarle. Quando arriviamo alla fine, fissiamo l’ultimo tratto delle luci in un altro taglio. Facile e geniale.

In alternativa possiamo usare del nastro adesivo

Se non abbiamo tempo di metterci a ritagliare un rettangolo di cartone, basta usare un po’ di nastro adesivo. Arrotoliamo le luci in un cerchio. Ora, il trucco per ritirare le luci di Natale senza farle ingarbugliare consiste nel mettere due pezzi di nastro adesivo in posizioni strategiche sul rotolo delle luci. Avvolgiamo le luci con dei pezzi di nastro adesivo in posizioni opposte. In questo modo il rotolo di luci non potrà ingarbugliarsi, e le operazioni di addobbo si svolgeranno molto più rapidamente il prossimo Natale.

