Non c’è dubbio che cucinare sia spesso un piacere e un vero e proprio proprio hobby creativo che può trasformarsi in una forma d’arte. Purtroppo però, molto spesso non abbiamo il tempo o l’energia da dedicare alla preparazione dei cibi, e la sola idea di passare ore ai fornelli per preparare un pasto ci fa passare l’appetito. È in questi casi che può accorrere in nostro aiuto uno degli strumenti più utili e versatili che abbiamo in casa: il congelatore.

Il congelatore ci permette di cucinare in anticipo e di goderci un pranzo già pronto con il minimo sforzo e il minimo investimento di tempo. Basta sapere come utilizzarlo.

Il trucco per risparmiare ore e ore in cucina sono le monoporzioni congelate, ecco qualche consiglio geniale per prepararle.

Contenitori che vanno sia in freezer che in forno

Se vogliamo la massima comodità, dobbiamo agire con lungimiranza già al momento della preparazione delle nostre monoporzioni.

Ad esempio, è una buona idea congelare il cibo in contenitori adatti sia al freezer che al forno. In questo modo, basterà estrarre la monoporzione dal freezer e metterla direttamente in forno senza doverla trasferire, e senza sporcare stoviglie in più. Un buon materiale a questo scopo è quello degli gli stampi di silicone, gli stessi che si usano per muffin e torte.

Comporre un pasto completo

Il nostro pasto può essere interamente composto da cibo congelato preparato in precedenza. Possiamo ad esempio congelare la pasta, ma anche verdure, carne e naturalmente un dolce.

Programmiamo in anticipo come comporre il nostro pasto, in modo da poter seguire una dieta completa, equilibrata e saporita anche quando non abbiamo tempo per cucinare.

Possiamo congelare anche delle condimenti e salse in piccole bustine monoporzione o in contenitori per il ghiaccio.

Per degli esempi dettagliati di pasti che si possono preparare in questo modo, ecco tre cibi salutari da congelare e avere sempre pronti quando abbiamo poco tempo.