L’atmosfera natalizia è arrivata: ce ne siamo accorti tutti. Tra chi è tornato in Regione gialla ieri e chi ci è sempre rimasto, in moltissimi abbiamo potuto passeggiare per le vie delle nostre città e ammirare le luci.

Certo, lo è stato detto da tempo: questo Natale sarà diverso dal solito. Anche Papa Francesco ha deciso di anticipare la nascita del Bambino prima delle otto di sera. Tuttavia, questo Natale sarà diverso dal solito per la grande crisi economica con cui molte famiglie italiane devono fare i conti.

Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo sempre interessati ai risparmi degli italiani. In particolar modo, in questo momento di instabilità finanziaria, vogliamo cercare di dispensare qualche utile consiglio o accorgimento.

Qualche giorno fa abbiamo parlato di come risparmiare con la lista della spesa (focus qui), mentre oggi vogliamo concentrarci sulla bolletta della luce. Ecco, allora, il trucco per risparmiare molto sulla bolletta della luce.

Luci soffuse

Come dicevamo, siamo in piena atmosfera natalizia. Oltre a gradirne gli effetti, sarebbe buona norma adattare i nostri comportamenti per renderli più virtuosi.

In particolare, abbiamo sicuramente già comprato molte candele per addobbare il tavolo per i pasti delle feste natalizie. Ciò che possiamo fare è rileggerci l’economista francese Bastiat. In una sua opera, metteva in relazione l’uso delle candele con le lampadine

Certo, lui sottolineava la polemica dei produttori di candele che si vedevano sottrarre quote di mercato dalla nascente industria delle lampadine. Tuttavia, l’argomento torna di attualità: se non dobbiamo per forza lavorare a casa, specie durante la cena o durante attività in cucina che non necessitano di assoluta concentrazione, abbiamo la soluzione.

Basterà fornirci di quattro o cinque candele per stanza e accenderle. Avremo così un’atmosfera realmente romantica e natalizia risparmiando tanto sulla bolletta.

Ecco, dunque, svelato il trucco per risparmiare molto sulla bolletta della luce.