La ceretta è il metodo di depilazione preferito da molti. Permette infatti di eliminare il pelo alla radice e di rimanere lisci per diverse settimane. Anche gli amanti della ceretta sanno però che spesso dopo la depilazione è facile rimanere appiccicosi. È difficile infatti rimuovere la cera. Per fortuna esiste un metodo semplice per evitare questo inconveniente. Ecco il trucco per rimuovere la cera in eccesso dopo la ceretta e non restare incollati.

Gli inconvenienti della ceretta

Quando andiamo a fare la ceretta dall’estetista ne usciamo lisci e morbidi. Raramente troviamo ancora residui di cera attaccati alle nostre gambe. Quando però optiamo per una soluzione casalinga questo non accade. Farsi la ceretta in casa ci lascia spesso appiccicaticci. Finiamo sempre col trovare pezzi di cera non rimossi attaccati alla nostra pelle. E il rischio è quello di riempire di cera anche abiti e divani! La cera ci aiuta a rimuovere i nostri peli con facilità, a diventa un acerrimo nemico dopo la ceretta. Come fare in questi casi? Esiste un metodo che permette allo stesso tempo di eliminare la cera in eccesso e di restare morbidi e profumati.

Come eliminare la cera

Quante volte abbiamo provato a rimuovere la cera con dell’acqua? I risultati sono spesso stati tragici. Questo perché la cera non è idrosolubile, non si scioglie quindi a contatto con l’acqua. Il trucco per rimuovere la cera in eccesso dopo la ceretta e non restare incollati sta invece nell’olio. La cera della ceretta è infatti liposolubile. Si scioglie quindi a contatto con l’olio. È quindi possibile eliminare la cera da mani, gambe e altre parti del corpo strofinandoci sopra dell’olio. Per farlo è possibile usare il semplice olio da cucina; il consiglio è però quello di tenere vicino a sé una boccetta di olio per il corpo. Passare sulla pelle l’olio di mandorle, di jojoba o di semi di lino diventa quindi una coccola post-ceretta molto efficace. Il consiglio è quello di passare l’olio come una crema o di versarne un po’ su del cotone o un asciugamano e strofinare le aree interessate.