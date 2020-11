Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ha i capelli lunghi lo sa: le spazzole che utilizziamo tutti i giorni diventano molto presto un ricettacolo di capelli morti e polvere. Questo le rende non soltanto meno efficaci nel tenere in ordine la nostra chioma, ma anche meno igieniche.

Tenere puliti gli oggetti che utilizziamo tutti i giorni è fondamentale per l’igiene della nostra persona e della casa, e la spazzola per capelli non fa eccezione.

Ma come molti avranno sperimentato, rimuovere i capelli dalla spazzola non è un’operazione semplice quanto sembri. Spesso i capelli sono talmente impigliati che non riusciamo a tirarli via, oppure si spezzano, e la maggior parte dei capelli rimane impigliato nei denti della spazzola.

Ma niente paura, esiste una tecnica molto più semplice e veloce per fare questa operazione.

Ecco il trucco per rimuovere i capelli dalla spazzola in un solo colpo.

Prima tagliamo i capelli con le forbici

Innanzitutto, mettiamo a bagno la spazzola che vogliamo pulire per un paio di minuti. In questo modo capelli e polvere assorbiranno l’acqua e diventeranno più pesanti e facili da rimuovere in un colpo solo.

Dopodiché, muniamoci di un paio di forbici. Se sono le stesse che utilizziamo in cucina, ricordiamoci di lavarle accuratamente prima e dopo averle usate per rimuovere i capelli dalla spazzola.

Ora utilizziamo le forbici per tagliare i capelli impigliati parallelamente alla direzione della spazzola, facendo passare la lama delle forbici tra le file dei denti della spazzola.

Una volta compiuta questa operazione, il resto è facile.

Basta un pettine

Ora che i capelli sono tagliati in pezzi più piccoli, prendiamo un pettine. Ecco il trucco per rimuovere i capelli dalla spazzola in un solo colpo: basta “pettinare contropelo” la spazzola. Con il pettine facciamo movimenti decisi dall’impugnatura alla cima della spazzola. In questo modo, rimuoveremo tutti i capelli morti impigliati in un solo colpo.

Semplicissimo!

Ecco anche dei trucchi geniali per rimuovere capelli e peli dallo scarico della doccia.