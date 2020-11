Le patate al forno sono un piatto semplice da preparare che accontenta tutta la famiglia. Basta tagliare le patate delle forma desiderata, infornare e voilà, in meno di un’ora sono pronte.

Questo piatto, molto versatile, è disponibile in moltissime varianti. Tra le patate al forno più amate spiccano senza dubbio quelle croccanti. Ecco come ottenerle aggiungendo anche un pò di sapore!

Gli ingredienti per rendere le patate croccanti

Il trucco per rendere le patate al forno ancora più croccanti sta nell’aggiunta di alcuni ingredienti a metà cottura. Questi aiuteranno a creare una crosta deliziosa che darà gusto e croccantezza alle patate.

Oltre alle patate, gli ingredienti che servono sono olio, sale, prezzemolo, aglio e pangrattato. È, però, possibile aggiungere anche altri ingredienti a seconda di cosa è disponibile in dispensa e a gusto personale.

Come cucinare le patate croccanti

Le patate al forno possono essere a cubetti, a mezzaluna, a fisarmonica e in tante altre forme. Dopo aver tagliato le patate queste vanno infornate come si fa di solito in forno a circa 180/200°.

Per rendere le patate più croccanti già in questa fase è possibile usare il forno ventilato. Ma non solo, coprire le patate con un filo d’olio aiuterà anche formare la crosticina che tanto amiamo.

Mentre le patate cuociono bisogna tritate gli altri ingredienti insieme. In questo modo si otterrà un composto friabile ma compatto. A metà cottura togliere le patate dal forno e farcirle o coprirle con il pangrattato. Non resta che finire la cottura e gustare!

Questa ricetta, ovviamente, è per chi ama anche prezzemolo e aglio. Chi volesse, invece, semplicemente preparare delle patate al forno più croccanti può eliminare questi ingredienti.

In questo modo potremo, però, ancora sfruttare il trucco per rendere le patate al forno ancora più croccanti. È, infatti, possibile semplicemente unire solo il pangrattato alle patate e all’olio prima della cottura. Il risultato sarà più tradizionale ma non meno buono. Il pangrattato regalerà infatti una perfetta croccantezza alle nostre patate!