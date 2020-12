Si sta pensando naturalmente a come addobbare la tavola della festa di fine anno e d’inizio anno nuovo. Le candele propiziatrici non mancheranno di certo, ma ogni anno si presenta lo stesso problema: le candele gocciolano macchiando la tavola di cera colorata. Se qualcuno si preoccupa per questo, ebbene la soluzione c’è. Vediamo allora il trucco per non far colare le candele sulla tavola e come avere una fiamma più lucente.

Come rimuovere la cera dalla tovaglia

Nel caso in cui non si sia fatto in tempo a realizzare delle candele anti-gocciolamento e la cera abbia già macchiato la tovaglia, il trucco per togliere la cera esiste.

È un vecchio trucco della nonna molto efficace che libera la tovaglia senza problemi. Si tratta di utilizzare un foglio, di carta da forno. Si pone il foglio sul piano del ferro da stiro e sopra si poggia la parte della tovaglia dove è caduta la cera. La cera a contatto con la carta da forno e il ferro da stiro a contatto con la stoffa della parte opposta alla cera. La cera si scioglie e va a incollarsi direttamente sul foglio. Un sistema semplice ed efficace.

Si faccia però attenzione che quando si usa il ferro da stiro non sia usato il vapore. La temperatura deve essere quella media per i tessuti di seta e lana di circa 150°. Se si usa la temperatura per il cotone si raggiunge il limite per la carta da forno di 220° e la carta potrebbe rovinarsi o prendere fuoco.

Il trucco per non far colare le candele sulla tavola e avere una fiamma più lucente

Se desideriamo invece che la candela non goccioli proprio, possiamo utilizzare quest’altro sistema. Le candele vanno immerse in una soluzione di acqua e sale. In una bacinella si forma questa soluzione aggiungendo per ogni litro di acqua, 2 cucchiai di sale grosso. Si lasciano una notte e il giorno dopo si asciugano bene.

Per asciugarle non bisogna usare un panno, ma l’asciugatura va fatta all’aria. Lo stoppino va sicuramente asciugato con un phon. La candela in questo modo non dovrebbe gocciolare quando sarà accesa.

Una fiamma brillante e ben definita

Per ottenere invece una fiamma brillante e ben definita sui contorni, basta usare questo semplice trucco. Con le forbici si taglia un poco lo stoppino, lo si accorcia un tantino. Quando si accenderà la candela, subito apparirà una fiamma vivida e ben definita. Una vera gioia per la vista di tutti.

Ecco qualche utile consiglio per le candele delle feste natalizie.