Chi ha detto che imparare una lingua straniera debba essere noioso? Esistono metodi decisamente piacevoli per rispolverare le proprie conoscenze. O, addirittura, per acquisirne di nuove. Ecco il trucco per migliorare l’inglese in poco tempo e divertendosi.

Perché leggere i fumetti è il modo migliore per migliorare la comprensione scritta

Su cosa concentrarsi quando si vuole migliorare la propria conoscenza di una lingua? Non solo sullo studio e sulla grammatica. Infatti, per acquisire competenze importanti, è fondamentale anche divertirsi! Magari leggendo, guardando o ascoltando materiale in inglese. Ormai sono in tanti a lanciarsi nella visione di film e serie tv in lingua originale. È un ottimo modo per migliorare la comprensione orale, aiutandosi con i sottotitoli.

Per quanto riguarda la comprensione scritta, tuttavia, la questione è più complicata. Molti si sentono intimiditi all’idea di affrontare un libro scritto interamente in inglese. E in effetti l’impresa può essere ostica. Per fortuna, esiste una semplice soluzione: leggere i fumetti in lingua inglese! In questo modo ci si può cimentare con del materiale scritto per i nativi. Ma, allo stesso tempo, il compito è facilitato. Le immagini, infatti, aiutano a comprendere più facilmente il testo. Non c’è dunque bisogno di aprire il vocabolario ogni due per tre.

Tutti gli altri benefici di leggere i fumetti in inglese

Ci sono altri motivi per cui leggere un fumetto è il trucco per migliorare l’inglese in poco tempo e divertendosi. Innanzitutto, spesso i fumetti utilizzano un linguaggio semplice, quotidiano, ricco di espressioni idiomatiche. Si tratta quindi di un’ottima occasione per imparare le frasi da usare nella vita di tutti i giorni. In secondo luogo, essendo ricchi di dialoghi, i fumetti sono perfetti per imparare nuove espressioni per creare e mantenere relazioni. Infine, i fumetti sono un alleato della memoria: infatti, associare le parole nuove a un’immagine aiuta a ricordarle meglio. Quale fumetto scegliere, allora, per iniziare? Un’idea è partire da un classico come Calvin & Hobbes. Altrimenti, basta scegliere secondo il proprio gusto.

Approfondimento

Le risorse gratuite per migliorare il tuo inglese