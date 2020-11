Le carote sono un alimento dalle mille proprietà. Come ci dicevano da bambini, le carote fanno bene agli occhi, infatti sono ricche di antiossidanti e beta-carotene, importantissimi per la salute degli occhi.

Non solo, le carote sono anche ricchissime di minerali e vitamine, fondamentali per una buona alimentazione.

È quindi importante che facciano parte di una dieta bilanciata. Fortunatamente le carote sono un cibo versatile, e si possono preparare in molti modi diversi, ad esempio in insalata, in un passato, o semplicemente sgranocchiate crude. Una delle ricette più apprezzate sono le saporitissime carote saltate in padella.

Purtroppo però, spesso le carote in padella rimangono troppo molli, e si disfano facilmente.

Ma niente paura, esiste il trucco per fare le carote in padella morbide ma croccanti e compatte.

La precottura corretta fa la differenza

Il segreto per fare delle carote saltate in padella dalla consistenza perfetta sta tutto nella precottura. È infatti consigliabile cuocerle prima di buttarle in padella, in modo che l’indoratura risulti più veloce ed efficace.

Ma qual è il metodo migliore per cuocere le carote prima di buttarle in padella per conservare sapori e consistenza? È sconsigliato farle bollire, in quanto perderebbero buona parte delle loro sostanze nutritive e rimarrebbero troppo molli.

Da escludere anche la cottura in pentola a pressione: non soltanto è più difficile regolare il punto di cottura, ma le carote rischierebbero di assorbire molta acqua.

Qual è dunque il trucco per fare le carote in padella morbide ma croccanti e compatte? È semplicissimo: si tratta della precottura al microonde. Vediamo come.

La precottura al microonde è la migliore

Molti utilizzano il microonde nel modo sbagliato (ecco perché). Il forno a microonde è in realtà perfetto per effettuare una precottura delle verdure. Prima di buttare le nostre carote in padella, tagliamole in tocchetti grossolani e mettiamole nel microonde in un piatto con pochissima acqua, ne bastano due o tre cucchiai. Accendiamo il microonde per qualche minuto, e controlliamo frequentemente la cottura con una forchetta. Quando saranno morbide al punto giusto potremo buttarle in padella con olio, uno spicchio d’aglio, una foglia di alloro e un po’ di sale. Rimarranno morbide ma croccantissime e deliziose, e avranno mantenuto tutte le loro sostanze nutritive. Buon appetito!