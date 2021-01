Non c’è alimento nella dieta tanto versatile quanto il riso. Dagli ottimi risotti, alle minestre, ai contorni, persino ai dolci, il riso è protagonista di innumerevoli piatti della tradizione e non. Tra i metodi più semplici in assoluto per cucinare il riso c’è quello di farlo al vapore, un’abitudine diffusa specialmente nei paesi orientali. Il riso al vapore è fondamentale non soltanto se stiamo seguendo una dieta ‘in bianco’, ma è anche un contorno ottimo in alternativa al pane, e naturalmente una base da cui partire per preparare una serie di altre ricette sfiziosissime.

Ma è possibile preparare il riso al vapore anche se non abbiamo a casa una vaporiera? La risposta è sì, basta utilizzare qualche accorgimento.

Ecco il trucco per fare il riso al vapore leggerissimo e fragrante senza vaporiera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dobbiamo lavarlo molto accuratamente prima di cuocerlo

Il vantaggio del riso al vapore è che rimane meno umido e colloso rispetto a quello bollito, in quanto appunto cuoce soltanto grazie al vapore acqueo e non è completamente immerso nell’acqua. Possiamo approssimare benissimo questo risultato anche se non siamo muniti di vaporiera, a patto di preparare il riso prima della cottura.

Il segreto per un riso al vapore asciutto è fragrante è quello di liberarsi il più possibile dell’amido presente nel riso prima di metterlo a cuocere.

Scegliamo una qualità di riso con poco amido, per esempio il riso basmati, e sciacquiamolo con attenzione prima di cominciare la cottura. Quando avremo lavato il riso alla perfezione e l’acqua scorrerà limpida, possiamo procedere alla cottura.

Ecco il trucco per fare il riso al vapore leggerissimo e fragrante senza vaporiera.

Cuociamo il riso con poca acqua

Posizioniamo il nostro riso ben lavato (questo passaggio è fondamentale) in una pentola larga e capiente, con il fondo spesso. Poi aggiungiamo poca acqua, in modo che il fondo della pentola sia coperto, ma il riso non sia completamente immerso.

Cuociamo il riso a fuoco lento, e con il coperchio, mescolando frequentemente.

Se abbiamo lavato bene il riso e eliminato la maggior parte dell’amido, il risultato sarà quasi identico al riso al vapore professionale, anche senza vaporiera.

Il riso cucinato in questo modo è ingrediente fondamentale di un ottimo piatto della tradizione asiatica: il fried rice. Ecco come prepararlo in poche mosse.