È veramente frustante quando in cucina non si riesce ad ottenere un risultato e, allo stesso tempo, non capire esattamente dove si stia sbagliando. Capita continuamente e proprio per questo sono in molti a rinunciare a mettersi in gioco, abbandonando del tutto i fornelli. Purtroppo la cucina, proprio per il fatto che ogni dettaglio conta, risulta essere un’arte affascinante e crudele allo stesso momento. Dobbiamo dunque avere pazienza, e cercare con attenzione di capire cosa provoca quel determinato sbaglio che non ci permette di proseguire la ricetta. Oggi ci occuperemo proprio di questo e, in particolare, di un errore comune che avviene quando friggiamo. Dunque ecco il trucco per far sì che le crocchette di patate non si aprano in frittura.

Facile ma non troppo

Chi prepara soprattutto dolci e dessert la sensazione che abbiamo appena descritto la conosce molto bene. Difatti ci siamo occupati in passato di come basti veramente un niente per, ad esempio, non riuscire a far si che la crema pasticcera monti a dovere. Ma anche nel cucinare piatti salati fare attenzione ai particolari è estremamente importante. Infatti pure nel preparare ricette che possono sembrare a prima vista incredibilmente semplici, le insidie sono sempre dietro l’angolo. A questo proposito oggi volgiamo rivelare un segreto in grado di scongiurare uno degli errori più diffusi. Dunque ecco il trucco per far sì che le crocchette di patate non si aprano in frittura.

I tempi giusti e la qualità del prodotto

Preparare le crocchette di patate non è complicato, e anche i meno esperti possono tranquillamente avventurarsi in questa ricetta. Ciononostante dobbiamo fare attenzione a due aspetti in particolare, al fine di evitare di presentare una poltiglia sgradevole sia alla vista che al gusto. Infatti se non portiamo a termine la frittura nel modo giusto le crocchette nell’olio si apriranno, perdendo di fatto la forma che dovrebbero avere. Bene, per non cadere in questo errore basterà semplicemente fare attenzione al prodotto principale, ovvero la patata, e al giusto momento di preparazione.

Innanzitutto le patate che utilizzeremo non devono essere eccessivamente morbide al tatto. Infatti in questo caso rischieremo di cuocerle più del dovuto, causando così l’apertura dell’intera crocchetta. Inoltre non prepariamo le crocchette poco prima di friggerle ma, se possibile, diverse ore prima se non addirittura il giorno precedente. Solamente così daremo modo a tutti gli ingredienti di amalgamarsi e compattarsi al punto giusto. In questo modo, quando andranno a friggere nell’olio non rischieranno di separarsi, e noi potremo presentare in tavola delle crocchette dalla forma perfetta. Dunque ecco il trucco per far sì che le crocchette di patate non si aprano in frittura.