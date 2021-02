Chi ama cucinare in casa, sa quanta soddisfazione si possa trarre da un piatto perfettamente riuscito. È sempre motivo di orgoglio e gioia, infatti, presentare a tavola una ricetta deliziosa che non presenta il minimo errore. E ora che dobbiamo passare più tempo nel nostro appartamento, sicuramente avremo tempo di sperimentare ai fornelli. Molti di noi, negli ultimi mesi, si sono cimentati nella preparazione di pizza e pane fatti in casa. Nulla di più bello, soprattutto se fatto con i propri cari o con degli amici. Ma ci sono alcuni accorgimenti che vanno portati avanti. E oggi noi vogliamo spiegare il trucco per far lievitare perfettamente l’impasto della pizza e del pane.

Pizza e pane fatti in casa, che bontà!

Nell’ultimo periodo, ormai, sappiamo quanto siano buoni i piatti fatti in casa. Avendo più tempo libero, ci stiamo dedicando con ardore e passione alla cucina. E sicuramente stiamo sperimentando nuove ricette. Tra queste, le più gettonate sembrano proprio essere pane e pizza. Questi due alimenti, infatti, stanno conquistando le cucine degli italiani come non mai! Ma, per servirli alla perfezione, ci sono dei segreti che dobbiamo adottare. Per esempio, in questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già consigliato come fare un perfetto impasto per la pizza. E oggi vogliamo dare un consiglio tutto nuovo!

Ecco cosa dobbiamo fare per assicurarci che il nostro impasto sia perfetto

La parte più difficile nel cucinare a mano del pane o una deliziosa pizza è, certamente, la lievitazione. Questa fase richiede attenzione e accorgimenti continui. E se dovessimo fallire questa preparazione, il risultato di certo non sarebbe eccezionale. Ma il trucco per far lievitare perfettamente l’impasto della pizza e del pane è molto semplice. Dopo aver preparato l’impasto, sarà sufficiente metterlo nel microonde alla temperatura più bassa riportata dall’elettrodomestico. Lasciandolo lì per circa un quarto d’ora, l’impasto sarà lievitato alla perfezione e sarà pronto per essere cotto in forno!