Tra tutti gli snack che possiamo preparare in casa, i popcorn sono sicuramente i più semplici e i più veloci. La tradizione vuole che i popcorn vengano preparati in padella, con un po’ di olio e sale. E ovviamente con il coperchio per evitare di spargere popcorn in tutta la cucina.

Ma forse non tutti sanno che esiste un altro metodo comodo e semplicissimo per fare i popcorn in casa: si tratta del forno a microonde.

Il microonde però, ha un piccolo difetto: tende a rendere i cibi troppo umidi e gommosi.

Ma niente paura, esiste un trucco per dei popcorn al microonde croccantissimi e leggeri senza fare disastri. Vediamo quale.

Meglio non usare sacchetti di carta o ciotole

C’è chi consiglia di fare i popcorn al microonde all’interno di una busta marrone come quelle per il pane. Ma purtroppo questo metodo è pericoloso. Infatti, non sempre i materiali di cui sono fatte le buste per il pane sono adatte al microonde, e potrebbero rilasciare sostanze tossiche o addirittura prendere fuoco.

Anche l’idea di fare i popcorn in una semplice ciotola con un piatto come coperchio, non darà risultati ottimali. Infatti il vapore non riuscirà a uscire e i nostri popcorn rimarranno troppo umidi e mollicci.

Ecco invece il trucco per dei popcorn al microonde croccantissimi e leggeri senza fare disastri.

Il trucco è utilizzare un contenitore con la valvola

Per dei popcorn al microonde croccanti e non umidi, basta usare il contenitore giusto. Il contenitore migliore è quello con una valvola nel tappo. Oggi ci sono in commercio contenitori simili creati apposta per il microonde. In questo modo, il vapore prodotto all’interno del contenitore può uscire senza ostacoli, per mantenere il cibo all’interno con il giusto grado di umidità.

Questi contenitori sono perfetti per fare i popcorn al microonde. Basta mettere i chicchi all’interno, e aggiungere qualche goccia di olio di semi. Poi mettiamo il coperchio e scuotiamo il contenitore per distribuire bene l’olio. Apriamo la valvola e mettiamo il contenitore in microonde per 3 o 4 minuti, fino a quando non sentiremo scoppiare i popcorn.

Saranno uno snack buonissimo e croccante, con il minimo sforzo e senza disastri. Tuttavia, molti usano il microonde nel modo sbagliato, ma c’è un modo per sfruttarlo al meglio.