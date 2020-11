Uovo in camicia, oeuf poché, poached egg. In tante lingue lo stesso terrore: come preparare un uovo in camicia perfetto. Piatto da grande ristorante, da colazione di lusso o esibizione di grande abilità tecnica, l’uovo in camicia resta comunque un piatto difficile.

Estremamente difficile, infatti, è trovare la perfetta temperatura dell’acqua che deve sobbollire e non bollire. Per non parlare di come scolarlo e come non romperlo impattandolo. Non preoccupiamoci troppo: se non abbiamo una cucina a vista abbiamo una soluzione. Ecco il trucco per cuocere un perfetto uovo in camicia senza pentola.

Microonde

La rivoluzione tecnologica ha fatto miracoli e ci ha resi quasi dipendenti dai molti elettrodomestici che popolano le nostre case. Come al solito, è bene sperimentare e in cucina la sperimentazione è d’obbligo.

Così facendo, possiamo scoprire delle preparazioni incredibili, come ad esempio cucinare senza pentola. Per quanto riguarda il nostro uovo, la ricetta è davvero molto semplice. Abbiamo bisogno solo di una tazza, un pò di aceto, acqua e un microonde.

Sì, lo strumento che usiamo quotidianamente per riscaldare i nostri piatti surgelati ci può dare molte soddisfazioni in cucina.

Ricetta

Prendiamo una tazza capiente e mettiamoci dentro tre quarti d’acqua e un quarto d’aceto di vino. Una volta scelto un uovo di qualità, rompiamolo e adagiamolo delicatamente alla miscela di acqua e aceto.

Il passaggio successivo è fondamentale: dobbiamo coprire la tazza con un piattino e mettere il tutto nel microonde. La cottura perfetta richiede circa un minuto e quindi azioniamo lo strumento. Passato il minuto, facciamo estrema attenzione a non scottarci, e aspettiamo qualche secondo.

Con queste tempistiche, il tuorlo dell’uovo incontra il gusto dei francesi: resta infatti molto liquido. Se lo preferiamo un pò più rappreso, aggiungiamo qualche secondo di cottura e via, buon appetito. Ecco svelato, dunque, il trucco per cuocere un perfetto uovo in camicia senza pentola.