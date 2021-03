La salute si conquista a tavola e questo lo sappiamo tutti, come sappiamo che è importante non sciupare le proprietà benefiche dei cibi con una cottura sbagliata. Ecco alcuni consigli per capire qual è il trucco per cuocere le verdure e averle brillanti e croccanti mantenendo inalterati i principi nutritivi.

Le verdure fanno parte della nostra dieta alimentare, e sono indispensabili per soddisfare gran parte dei nutrienti, di cui l’organismo ha bisogno.

Per preservare questi elementi, occorre fare attenzione alla cottura.

Perchè è importante? Perché il calore collassa le pareti cellulari delle verdure facendo rilasciare i propri principi nutritivi nell’acqua di cottura.

In più, il calore muta il colore delle verdure, trasforma il verde brillante in un verde opaco, sicuramente poco gradevole alla vista.

Per evitare questi inconvenienti ci sono, alcuni semplici trucchi da applicare che ora andremo a spiegare ai nostri Lettori.

Il trucco per cuocere le verdure e averle brillanti e croccanti mantenendo inalterati i principi nutritivi

Utilizzare molta acqua

Il primo trucco è quello di utilizzare molta acqua e cuocerle nel minor tempo possibile.

Le verdure si cucinano in acqua abbondante, salata e bollente.

Con questo metodo, cuociono in poco tempo. Farli cuocere in tanta acqua bollente non fa diminuire la temperatura, e non si ritarda la “bollitura”.

Un tempo di cottura ridotto preserva il verde brillante di questa pietanza e il sale contribuisce a farle ammorbidire in poco tempo.

Bacinella con ghiaccio

Terminata la cottura, togliere le verdure dal fuoco, scolarle e versarle in una bacinella con acqua ghiacciata e cubetti di ghiaccio, lasciandole per qualche minuto.

In questo modo, la cottura termina all’istante, la clorofilla rimane inalterata e le verdure comei fagiolini, piselli, broccoli, ecc. restano croccanti.

Bloccando la cottura all’istante, le verdure non continuano ad ammorbidirsi e anche dopo essere state scolate, rimangono belle, sode e brillanti.